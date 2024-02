Russell Brand sobre acusaciones de violación: “Son consecuencias de mi pasado”

Sostiene que él es la única víctima de una estrategia de acoso y derribo urdida por sus enemigos mediáticos. Foto: Cortesía

El actor y humorista británico Russell Brand se defendió nuevamente de las graves acusaciones que no ha dejado de recibir desde el pasado septiembre. Cinco mujeres le denunciaron por maltrato físico y emocional, abusos sexuales e incluso violación, lo que motivó que la policía metropolitana de Londres abriera una investigación generalizada sobre estas presuntas prácticas, animando a otras posibles víctimas a que alzaran la voz.

De forma paralela, el diario The Times y el canal de televisión Channel 4 iniciaron su propia investigación para destapar los supuestos desmanes del exmarido de la cantante Katy Perry, contactando con otras mujeres que, según su versión de los hechos, sufrieron la descontrolada voracidad sexual del actor. Además, la BBC emprendió sus propias acciones internas, debido a que algunas de esas supuestas acusaciones tuvieron lugar en las instalaciones de la cadena pública, para la que trabajó el actor en varios proyectos.

La creciente magnitud del caso no ha modificado en absoluto la actitud con la que Brand lo encara. Él insiste en que todo lo que hizo fue consentido, y que jamás cruzó la línea que separa su “promiscuidad” confesa de un hipotético trato denigrante y potencialmente delictivo. “Niego todas las acusaciones que se han vertido contra mí. Lo que he visto en este tiempo es la verdadera importancia de la familia, y de unas creencias que trascienden todo esto. Rechazo las alegaciones en los términos más rotundos posibles”, ha declarado en una entrevista al presentador estadounidense Tucker Carlson, uno de los grandes difusores de las teorías de la conspiración avivadas desde la extrema derecha.

Para el cómico de 48 años, la firmeza de su defensa es acorde a su dignidad y principios. Sostiene que él es la única víctima de una estrategia de acoso y derribo urdida por sus enemigos mediáticos -los canales y diarios antes citados-, a los que habría ofendido con su irreverencia y llevarían tiempo tratando de cobrarse su venganza. Para ello, según Brand, habrían aprovechado un clima social favorable para lo que él considera que son acusaciones falsas y sin fundamento.

“Ser tan promiscuo me colocó en una situación vulnerable. Pero estos ataques, relativos a lo que yo creo que son los crímenes más deleznables del mundo, son dolorosos y me han hecho mucho daño. Son la consecuencia de mi pasado alocado”, añadió Brand en su conversación con Tucker Carlson.

Cuando YouTube y otras plataformas decidieron bloquear su canales, que le reportaban ingentes beneficios, a raíz de estas alegaciones, Russell Brand lamentó su mala suerte, y empezó a difundir sus críticas al sistema que le daba la espalda en espacios alternativos como Rumble. Según The Sun, los vídeos que Brand cuelga en este espacio, al que están suscritos casi dos millones de personas, le reportan ingresos semanales cercanos a los 25.000 dólares.