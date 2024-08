Santiago Cruz y su testimonio de las adicciones

El cantante se encuentra en el marco de su gira nacional “Un tour acústico de verdad”. Foto: Camilo Suárez

Sobre su gira “Un Tour Acústico de Verdad”: ¿Por qué acústico y por qué de verdad?

El año pasado, durante “Nueve”, que fue el disco anterior, hicimos una gira con toda la banda. Estuvimos en el Movistar Arena por primera vez. Sacamos todo el arsenal. Son conciertos que se disfrutan mucho. Ese gran formato lo disfruto mucho. Pero también quisimos aprovechar este entre discos en el que estamos, sacando canciones en un formato un poco más íntimo en el que prevalece la espontaneidad. Creo que la comunicación con el público es un poco distinta también. Por eso decidimos hacer este formato acústico y jugamos con el nombre de una canción que lanzamos el año pasado, que se llama “Un amor de verdad”. Reemplazamos el amor por un tour acústico y eso es lo que estamos haciendo en este segundo semestre de 2024.

¿Por qué decidió escribir el libro “Diciembre, otra vez”?

Son varias razones, la primera es que conozco de primera mano el valor terapéutico de la escritura. A lo largo de mi vida, en varios procesos de acompañamiento terapéutico me han puesto a escribir. Al final lo hago a través de las canciones también. Segundo, la crisis de los 40 llegó y quise tratar de pilotear esa avalancha de sensaciones que tiene uno en ese momento y la mejor manera que tuve fue escribir. Empezar a escribir acerca de determinados episodios de mi vida que quería plasmar en un papel y cuando me di cuenta tenía cinco capítulos. Los compartí con una persona muy cercana, que además es de mi oficina de management, y me dijo “hermano, eso tiene valor”. Por otro lado, escuché en un pódcast a un tipo que hablaba de su proceso con un libro que sacó y él decía “si usted tiene un cuento échelo”. Terminó siendo 11 capítulos de una exploración muy introspectiva, de la historia de transformación de un personaje que en un momento fue preso de sí mismo y logró liberarse de esa prisión, llegar a un punto B en una transformación personal, que por lo menos a mí me tiene muy contento.

¿Por qué cree que es importante hablar de su lucha contra las adicciones?

Porque sé que en la historia que uno pueda comentar hay alguien que se puede ver reflejado allí y puede sentirse, no tan solo, encontrar el valor para pedir ayuda, encontrar herramientas para acompañar su proceso. Creo que es importante hablar de la vulnerabilidad y mostrarse vulnerable. Es importante desmitificar la infalibilidad a la que se nos exige permanentemente en todos los campos de la vida, a personas reconocidas y no reconocidas, pero, sobre todo, se nos exige un grado de infalibilidad en lo que hacemos que es irreal, porque no somos infalibles. A mí me gusta hablar de eso porque lo considero un triunfo personal, haber logrado salir de allí. De hecho, cuando me encuentro en momentos muy complicados de la vida o que me siento perdido de alguna manera, hay un rinconcito adentro mío que dice “hermano, usted superó una adicción berraca. Usted es capaz de cualquier cosa”. Me aferro a eso y sé que ese testimonio, por lo que para mí fueron otros testimonios, puede tener valor para alguien.

¿Para usted qué es el éxito? ¿Siente que lo alcanzó?

El éxito es una de mis materias favoritas, porque creo que estamos en una linda tarea de realmente entender que es el éxito. Yo durante pandemia hice un pódcast que se llamó “Punto de vista” de alrededor de 22 entrevistas que están en plataformas disponibles y terminaba cada entrevista con esa pregunta. Entrevistaba colegas músicos, deportistas, escritores, periodistas y les preguntaba eso, ¿qué es el éxito para usted? Me encontré respuestas maravillosas, Ricardo Silva Romero, gran escritor colombiano, decía “para mi éxito es sentir la menor cantidad de envidia posible”. Eso me encantó. ¿Para mí que es el éxito, hermano? El éxito es estar en paz con el precio que uno paga para estar donde está. Yo en ese sentido me siento una persona muy exitosa porque estoy en paz con el precio que pagó para estar donde estoy, logré el sueño de mi vida de vivir de la música y logré el sueño de mi vida tener una familia, una relación estable, unos hijos amorosos y un hogar al que siempre quiero llegar. Del que me cuesta cada vez más salir. Tengo amigos cercanos. Tengo gente que me extraña cuando no estoy gente y que extraño cuando no la veo. Puedo mirar a la gente a los ojos y caminar con la frente en alto. Eso es éxito.

¿Cree que la fama le ha servido?

Yo creo que la fama, como todas las monedas, es de dos caras. En ese pódcast que te decía, yo entrevisté a Leiva, que es un músico español que admiro profundamente y él decía “yo disfruto lo modesto de mi fama, porque me permite ir a hacer la compra tranquilamente, a hacer mercado, pero me ayudan en los bancos y en los hospitales”. Me identifico mucho con ese nivel de fama, porque puedo ir al supermercado, al cine con mis hijos, pero cuando voy al banco y al médico me ayudan. Creo que la visibilidad no es fácil de manejar, menos en estos tiempos de redes sociales. Creo que el ser humano difícilmente está preparado para la visibilidad y volvemos a conectar con lo que hablamos hace un segundo, con la infalibilidad que el público te impone a tu comportamiento por cuenta de su admiración a lo que sea que tú hagas. En esa imposición de infalibilidad cualquier traspié se castiga, creo que más fuerte. La visibilidad no es un asunto fácil para nada.

¿Cómo llegó a componer “Vinotinto y oro”, canción dedicada al Deportes Tolima?

Soy muy futbolero. Obviamente, hincha del Deportes Tolima desde antes de que nuestro amigo Camilo naciera. Siempre el fútbol y la música han estado muy conectados y yo sentía de alguna manera, por lo menos yo, que tenía una deuda de hacer algo musical para el equipo. Veníamos de una época de buenas campañas del equipo y tal vez de no tanta respuesta de la afición. Siempre se hablaba mucho de que era difícil que el Murillo Toro se llenara, que la gente no iba tanto al estadio. Yo creo que toda era parte de un proceso de ir construyendo esa hinchada, que le responda al buen desempeño del equipo. Entonces me animé a hacer esta canción para tratar de seguir construyendo esa identificación que se ha hecho imagen con el equipo o que se ha ido construyendo desde hace mucho tiempo, pero que ha tenido un impulso reciente. Ahora pasa en Ibagué, no digo que sea por la canción ni mucho menos, pero el proceso ha sido así que cuando juega el equipo, pues se ven las camisetas en la calle. La gente se pone su camiseta del Deportes Tolima con orgullo y pone su bandera en la casa y va al estadio, que ahora se llena. Por eso la canción, el coro, dice “vamos todos al Murillo Toro”, que es un templo para nosotros. Entonces vamos a llenarlo y apoyar la campaña del equipo. Además, me lo gocé mucho haciendo la canción y cuando voy al estadio y la ponen me emociona un montón.

¿Cuándo escucharemos su décimo álbum?

Eso se demora. Ahorita estoy sacando estas canciones como fuera de programa. El año que viene vamos a hacer una cosa muy linda, con una celebración de una efeméride y desde un disco fundamental para mí, que es “Cruce de caminos”. Luego, seguramente vendrá un proyecto, pero la verdad no he encontrado mentalmente la idea de qué es lo que quiero hacer para un siguiente álbum. Por eso estoy mitigando mi propia ansiedad, sacando estas canciones que están ahí guardadas, pero que sé que no pertenecen a lo que siento que puede venir.

Cuéntenos de la segunda temporada de “La descarga”

En esta segunda temporada de “La descarga” se viene la defensa del título de la selección amarilla, que fue la selección que ganó la primera temporada del programa. Mis compañeros tienen ahí el problema de tratar de destronar a la selección amarilla. Para mí será un privilegio estar en primera fila testigo del talento colombiano, que sabemos que es inagotable. Esta nueva temporada tiene dos particularidades, a diferencia de la primera, ya no son cantantes venidos de otros formatos musicales de Caracol Televisión, sino que son cantantes profesionales. De pronto se enfrentarán a su primera experiencia televisiva, que tiene un ingrediente extra maravilloso. Lo segundo es que no hay convivencia y eso por lo menos para mí es un alivio.