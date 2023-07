Santiago Molano y Andrés Parra cuestionan su vida en un nuevo show

Santiago Molano y Andrés Parra se unen para recrear en vivo 'Monólogos de dos ciegos que creían ver'. Foto: GABO GOMEZ

Santiago Molano y Andrés Parra se unen para recrear en vivo “Monólogos de dos ciegos que creían ver”, una historia que nos presenta la vida como un espejo que le muestra a cada uno lo que necesita aprender.

Con esta metáfora, Molano y Parra sentados como dos viejos amigos, despojados de sus profesiones y de las formas correctas, compartirán cómo lo vivido y lo sufrido, les ha enseñado “a joder menos y amar más”.

El show debuta con dos funciones: La primera, el 13 de septiembre en el Teatro Metropolitano de Medellín y la segunda, el 21 de septiembre en el Teatro ABC de Bogotá.

“Este espacio de ‘Monólogos de dos ciegos que creían ver’, se llama así porque cada uno de los dos creía saber lo que era la vida y por mucho tiempo creímos que el problema estaba en el mundo y no en nosotros. Por eso, ahora que cada uno reconoce y entiende dónde está el problema, queremos compartir lo que hemos aprendido ‘a joder menos y amar más”, explicó Molano.

Santiago y Andrés estarán hablando de lo que ha sido su proceso y de las experiencias que la vida les ha puesto al frente para crecer. El espectáculo aborda lo que han sufrido y lo que han reído. Sentados, en una charla informal y sin libreto, ambos hablan de lo que han aprendido y sobre todo de lo mucho que falta por aprender.

‘Monólogos de dos ciegos que creían ver’ es un espacio para cualquier persona que quiera cuestionarse y conocer una mirada totalmente distinta de lo que creemos que es la espiritualidad. Si usted está dispuesto a ir a un show en el que podrá aprender y al mismo tiempo disfrutar, Santiago Molano y Andrés Parra lo van a estar esperando.

“Vamos a compartir nuestra experiencia, lo que sufrimos, lo que pasamos, pero sobre todo lo que entendimos: Que hay otra manera de vivir la vida y de ver las cosas, así como otra forma de reaccionar ante los regalos que nos da el universo”, comentó Andrés Parra.

“Creo que finalmente lo que nos unió es que a través del trabajo que cada uno ha hecho, pudimos entender que todo ese malestar a lo largo de la vida, tenía un propósito y es el de enseñarnos a vivir mejor. Fue lo que nos hizo pensar que tal vez eso que habíamos aprendido podría ser útil para otras personas”, comentó Molano.

“Si usted, así como yo, se sigue levantando como ‘tristongo’, como que no entiende, con la desazón, con ‘el no me hallo’ a pesar de aparentemente tener todo en la vida que lo debería tener contento y feliz... Este espectáculo es para usted”, recomendó Parra.

Andrés Parra

Andrés Parra es catalogado como uno de los mejores actores de Colombia. Desde los 8 años comenzó su vocación por esta carrera, una profesión que le apasiona, respeta y ama. Es egresado de la Escuela de Formación de Actores del Teatro Libre, en Bogotá́ y ha dedicado gran parte de su vida a las tablas.

En la televisión ha dado vida a extraordinarios personajes como Anestesia en “El Cartel de los Sapos” (Premio India Catalina a “Mejor Actor Protagónico de Serie) y Pablo Escobar, en la serie “Escobar, el Patrón del Mal”. También ha participado en otras producciones como “Sitiados”, “El Presidente”, “Los Protectores”, “De Brutas Nada”, “Primate”, “El Robo del Siglo” y “Baloscorán”.

En el campo cinematográfico, ha construido una sólida trayectoria con más de 16 largometrajes y cortometrajes en las que destacan: “Siempre Viva”, “Órbita 9″, “La Odisea de los Giles”, y recientemente interpreta a Frank Molina del universo del afamado escritor Mario Mendoza en “Los Iniciados”.

Santiago Molano

Si tuviéramos que definirlo con algún rótulo a Santiago Molano, humanista sería el que mejor se ajusta a su esencia.

Su ideal es apoyar el proceso de evolución y la construcción de una nueva humanidad, su mensaje simple y al mismo tiempo profundo.

Molano ha acompañado a muchas personas a la comprensión de que una vida en armonía y gobernada por un significado real del amor es posible.

Se ha desempeñado a lo largo de los últimos 15 años como consultor, facilitador de procesos de desarrollo humano y transformación de cultura organizacional y como coach acompañando a personas, equipos y organizaciones.

En sus talleres ha compartido espacios de aprendizaje con más de 25 mil personas de Latinoamérica.

Además, ha sido partícipe de los procesos de transformación cultural de importantes organizaciones en Sur América, Centro América, El Caribe y USA.

La boletería ya se encuentra disponible en allticketscol.com y todo está preparado para recibir al público que quiera pasar un buen rato y cuestionar su vida al lado de estos dos viejos amigos.

