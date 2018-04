Sara Uribe vuelve con Fredy Guarín y se va de Colombia

Redacción gente

Sara Uribe confirmó que reanudará su relación con el futbolista colombiano Fredy Guarín. Lo hizo en plena transmisión del programa que presenta en Canal 1, "Lo sé todo".

Uribe no solo confirmó su regreso con el jugador colombiano sino también aseguró que se va del programa a buscar el amor en China, donde actualmente reside el futbolista.

“Me sentía sola porque siendo la más famosa de Colombia, la más bonita, la más profesional, no quería estar más sola. Dejé ir a una persona que me llenaba de alegría para que recuperara una vida”, comenzó su relato la presentadora. (Lea aquí: "Lastimosamente no me diste la cara": Sara Uribe a Fredy Guarín)

En medio del mensaje, otro de los presentadores del programa le preguntó a Uribe si se refería específicamente a Guarín y ella respondió que sí. “Me voy con la cara en alto y le digo a Colombia que después de todo, Dios me dio la oportunidad de nuevo y la voy aprovechar”.

Ambos tuvieron una relación amorosa a mediados de noviembre de 2016, sin embargo, no duró mucho, pues el jugador decidió ponerle fin para recuperar su matrimonio con Andreina Fiallo y estar nuevamente con sus hijos. (Leer Fredy Guarín y su esposa retoman su relación).

En julio, Guarín dio a conocer a través de instagram que su matrimonio con Andreina Fiallo terminó luego de varios intentos.

El video de las declaraciones de Uribe fue compartido en la cuenta de Instagram del programa que conducía y ha sido comentado por miles de seguidores que critican la decisión de Sara de volver con el futbolista. (Ver Este video probaría romance entre Sara Uribe y Freddy Guarín).

"He decidido a hacer mi vida, dedicarme a ser feliz, estar con la persona que quiero estar. Y me voy con la cara en alto… Permití que regresara donde él tiene que estar en este momento (China con su club), asumí mis errores, le permití que lo hiciera. Dios me dio una oportunidad de nuevo y no la voy a perder".