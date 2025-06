Scarlett Johansson pidió eliminar su crédito de una película de Marvel. ¿Por qué?

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Scarlett Johansson protagonizó algunas de las mejores películas del Universo Cinematográfico Marvel, como Iron Man, Los Vengadores y Capitán América. La actriz tuvo la oportunidad de liderar una película en solitario, Viuda Negra, antes de abandonar oficialmente la franquicia. Sin embargo, la intérprete ha ejercido como productora ejecutiva de Thunderbolts*, un papel que ha querido mantener en un segundo plano.

En una entrevista con David Harbour con Interview Magazine, Johansson reveló que pidió que se eliminara su crédito como productora ejecutiva en Thunderbolts*. Antes del estreno de la película, se había hecho público que Johansson aparecería en los créditos, a pesar de no formar parte del elenco, ya que su personaje murió en Vengadoers: Endgame. “Pedí que borraran mi nombre porque no estuve involucrada“, declaró.

Aunque algunos podrían interpretar su decisión como un intento de distanciarse del UCM o específicamente de ese filme en concreto, pero esa no fue la razón detrás de su decisión. La actriz, que pronto esternará Jurassic World: El renacer, no quería figurar como productora ejecutiva en Thunderbolts* sin haber trabajado en absoluto en la película, y es que ni siquiera estaba al tanto de los detalles de la producción. Su participación habría sido meramente nominal, probablemente debido a su papel clave en presentar personajes como Yelena Belova, el Guardián Rojo y Taskmaster en Viuda negra.

En una reciente entrevista con The Hollywood Reporter, Eric Pearson, guionista de Thunderbolts y también de Viuda Negra, desveló si creía que había alguna posibilidad de que Johansson regresara. Aunque admitió que no cuenta con información al respecto, no se mostró nada optimista.

“Quiero aclarar que no tengo ni idea, pero no lo creo. Siento que su final en Endgame y luego su epílogo en nuestra precuela Viuda Negra fueron tan bonitos que me sorprendería verla de nuevo, aunque no sé nada al respecto. Sé muy poco sobre lo que está pasando con Doomsday en este momento”, expuso.