¿Se acuerda de "Luz Clarita"? A esto se dedica la actriz que la interpretó

Redacción Gente

La novela mexicana, "Luz Clarita", fue un éxito en 1996. Daniela Luján fue la encargada de interpretar a la dulce niña. Ya pasaron 22 años y la actriz habló con el programa La Red, del Canal Carcol, sobre su personaje y lo que ha pasado en su vida desde entonces.

"Lo disfrutaba mucho. Para mí era la locura total", dijo Luján. Ese proyecto le abrió las puertas a Daniela, quien en ese momento tenía 7 años. "Viajar y conocer a muchos niños de otros países" hizo que su infancia fuera diferente a la de otros niños, pero le agredece a sus padres, quienes la guiaron y le ayudaron a mantener los pies en la tierra.

Sin embargo, con la fama también llegaron los escándalos. Cuando tenía 14 años, varios medios mexicanos aseguraron que Luján había abortado. Algo que tuvo que desmentir y que le permitió darse cuenta de que no podría aguantar el precio del reconocimiento. "Creo que no podría sostener una carrera de ese tipo porque no sabría cómo manejar los escándalos".

Además, habló de la propuesta de posar desnuda en la revista Playboy que rechazó. En la actualidad, no trabaja en producciones televisivas, pero sí sigue en la actuación. En este momento participa en dos obras de teatro. Vea aquí la entrevista completa: