Sebastián Caicedo habló del celibato con su novia: “es una relación con propósito”

El actor Sebastián Caicedo con su novia, la empresaria colombiana Juliana Diez. Foto: @sebastiancaicedo

Hace poco más de año, los actores colombianos Sebastián Caicedo y Carmen Villalobos se separaron luego de 13 años de relación. Durante una entrevista para el programa de televisión “Buen día, Colombia”, el actor de “Sin senos no hay paraíso” confesó que pese a las cosas maravillosas que pudo vivir con su expareja, siempre faltó Dios como mediador.

Caicedo, quien se refugió en Dios tras el divorcio, conoció a su nueva novia, la empresaria Juliana Diez, durante un encuentro religioso. En una entrevista publicada este lunes 9 de octubre, el actor le confesó a la presentadora Eva Rey que su nueva relación es totalmente distinta a la anterior pues se rige por los valores de la religión cristiana.

Puede leer: Devoción e Hipocresía en “Paradise: faith”

“Esta es una relación con propósito. No es una relación a jugar, a ver qué pasa (...) Esta relación me da tranquilidad, felicidad, estabilidad y Juli es un regalito de Dios”, contó Caicedo. Además, confesó que él y su pareja decidieron practicar el celibato por motivos religiosos. “Estamos tratando de llevar una relación diferente, no basada en las emociones físicas del hombre, sino que queremos guardarnos. Es sumamente difícil, pero al final estamos haciéndole caso a Dios”.

Más noticias de entretenimiento: Melina Ramírez de “Yo me llamo” y Juan Manuel Mendoza se casaron: así fue la boda La pareja dio el sí después de una curiosa historia: quedaron atrapados juntos durante la pandemia y en medio del encierro nació su amor. Leer más: Melina Ramírez de “Yo me llamo” y Juan Manuel Mendoza se casaron: así fue la boda Guionistas de Hollywood ratifican el nuevo acuerdo con los estudios Los guionistas de Hollywood votaron mayoritariamente a favor del nuevo contrato que batallaron con los estudios, dijo el sindicato este lunes, 9 de octubre, lo que puso fin a una de las más largas huelgas de la industria. Lea también: Guionistas de Hollywood ratifican el nuevo acuerdo con los estudios

Caicedo también aseguró que después de haber pasado por rupturas dolorosas, confía en que su relación está siendo respaldada por los valores cristianos. “Con Juli me pasa que sé que los dos estamos con Dios. Habrá discusiones, ya las hemos tenido, porque nadie es perfecto y a veces no estamos de acuerdo en muchas cosas, pero el centro de la relación es Dios”.

También, explicó por qué en su nuevo noviazgo, pese a que ambos tienen un carácter fuerte, pueden sobrellevar las discusiones y los malentendidos de mejor manera. “Antes, cuando yo discutía, no con mi anterior pareja, sino con todas que tuve, uno buscaba refugiarse en los amigos, la familia, las fiestas, el trago y muchas veces por esos malos consejos te ibas por el lado que no era. Hoy sabemos quién es nuestro bastón y sabemos a quién recurrir. En ese sentido estoy tranquilo”, aseguró.

Le podría interesar: Elder Dayán inicia el segundo capítulo de su gira “Modo Avión Tour USA”