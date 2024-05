Sebastián Martínez contó lo que no le gusta de ser famoso

Sebastián Martínez es conocido por producciones como "La Pola" (2010), "Rosario Tijeras" (2016) y "Pa' Quererte" (2020). Foto: Instagram @sebastianmartinezn - Instagram @sebastianmartinezn

Sebastián Martínez, actor conocido por producciones como “La Pola” (2010), “Rosario Tijeras” (2016), “Pa’ Quererte” (2020), y más recientemente series como “Pálpito” y “Primate”, contó a través de su cuenta de Instagram algunas de las cosas que no le gustan de ser famoso. El intérprete, oriundo de Medellín, también se refirió a una de las cosas que no le gusta de Bogotá.

“Buenos días. Hoy no tengo buenas noticias, también hay que hablar las cosas como son, la estoy pasando mal, me pasé una calle y me toca estar en un trancón de 20 minutos, aparte del trancón que me había mamado antes. Qué delicia volver a Bogotá”, dijo el actor desde su carro en un video publicado en sus historias de Instagram.

Lo que no le gusta de ser famoso

Martínez después simula que pelea con alguien, diciendo “¿Qué? ¿No puedo poner mala cara?”. En el siguiente video el actor explica que la pelea no era real, pero agrega que una situación así es una de las cosas que no le gusta de ser famoso. ”Ahorita era mamando gallo, pero en serio, esa es una de las cosas difíciles de ser persona pública y es que uno no puede estar de mal genio, uno puede tener un mal día”.

El actor explicó que si está de mal genio, tiene mala cara o está pasando por algún problema, y alguien habla con él puede quedar la sensación de que es una mala persona o como él mismo dijo “ya uno es lo peor”. “Entendámonos”, terminó diciendo el actor, pidiendo comprensión en momentos de estrés con sus seguidores.