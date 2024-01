Sebastián Yatra es el nuevo hombre de moda en París

Sebastián Yatra con total look LOUIS VUITTON: Chaqueta de piel con cremallera + Collares Monogram Chain. Foto: Alberto Van Stokkum

Cualquier día le veremos desfilando para una gran firma. Sebastián Obando Giraldo un día decidió́ rebautizarse en la música como Yatra. Un nombre que en la India significa peregrinación o viaje sagrado a lo divino. Y es justo eso lo que representa para Sebastián su carrera musical, un viaje y una búsqueda constante. Y esa conexión con la espiritualidad budista se plasma también en el nombre de sus discos “Mantra” y “Dharma”, incluso en la gráfica de “Fantasía”. Durante el camino, el colombiano de Medellín ha recibido dos latín Grammy, uno como mejor álbum vocal pop por “Dharma” y otro como mejor canción pop por “Tacones Rojos”, y también ha sido nominado a los Óscar por su canción “Dos Oruguitas”. De hecho, su nombre es cada vez más popular en Hollywood desde que cantara junto a la esposa de Tom Hanks la canción “Til You’re Home” para la película “A Man Called Otto”. Pero el camino es largo y el cantante de “La pareja del año” aún no ha cumplido los 30, nació en 1994, igual que Neo2, la revista española en la que se publicó esta entrevista que ahora compartimos con los lectores de El Espectador.

Hace dos años fuiste portada de Neo2, y desde entonces te han pasado muchas cosas, los Grammy, la nominación al Óscar…

En estos dos últimos años he vivido las experiencias más importantes de mi vida. Todos estos logros no son solo míos, son de todo mi equipo. Hay mucho trabajo detrás. La vida consiste en dar y recibir, y si estoy recibiendo tanto, es porque he dado mucho. Me refiero, dar al universo, a las personas que te rodean… Estoy muy agradecido por todo. Es un sueño hecho realidad.

¿Te esperabas conseguir tanto en tan poco tiempo?

Es verdad que durante la pandemia hubo un momento de parón y de bajón bastante fuerte; fueron momentos difíciles, la verdad. Pero no quise rendirme y seguí trabajando, de una manera o de otra. Creo que eso me dio el impulso necesario para creer en mi proyecto.

A nivel psicológico, ¿cómo llevas todo este nivel de fama, de presión y de exposición?

He aprendido todos mis valores de mis padres; me han enseñado mucho. También tengo suerte porque estoy rodeado de un grupo de ángeles, mi equipo, que me ayuda, me cuida y me protege. Gracias a todos ellos consigo mantenerme firme y enfocado.

¿Qué te aportan todas esas experiencias a la hora de componer?

Todo esto aporta mucho. La verdad que, con los años, he ido aprendiendo algunos trucos (risas) para poder componer mejor y más rápido. Intento ir más al grano y ser más directo con lo que quiero decir. Me gusta mucho escribir y componer, me encanta. Y con el tiempo vas aprendiendo procesos, pasos, maneras de depurar lo que quieres decir y cómo lo quieres decir.

¿Sientes presión con tanta fama?

Creo que la presión se la pone uno mismo. Son los. pensamientos de uno los que están en la cabeza, y a lo que le das poder termina siendo una parte muy presente de tu vida. Yo realmente ahorita estoy más enfocado en hacer la música que me nace del corazón hacer. Quiero hacer algo de lo que esté orgulloso, y también vivir mi vida personal. También pienso en el futuro, en cómo puedo sumarle a los demás más allá de solamente mi música. Quiero afrontar otros retos personales. Así que mi cabeza no está todo el día pensando en tener un hit o ser famoso o no. Eso son cosas que forman parte de la carrera, y hay que trabajarlo, pero no son la prioridad de mi vida ni mucho menos, es solo una parte de mi vida.

Vivir experiencias que te inspiren para componer debe ser complicado siendo tan famoso. ¿Es como vivir en una jaula dorada?

Sí, a ver es complicado. Pero no olvidemos que yo solo soy una persona, solo soy un ser humano. Tengo mis problemas, mis debilidades, mis inseguridades, como todo el mundo. No por estar rodeado de lo que estoy significa que no sienta, no padezca o no me afecten las cosas. Y sí que salgo a la calle y la gente me reconoce, pero eso no quiere decir que por todo ello tenga que sentirme diferente o actuar de una u otra forma. Sé que parte de mi vida está expuesta, pero soy muy reservado y tengo cuidado, pero como todo el mundo.

¿Hay algún premio del que te sientas más orgulloso?

Los Grammys, cuando recibí esas nominaciones no me lo podía creer. Fue algo increíble. Todo el esfuerzo de toda mi vida trabajando en música, dedicándole tantas horas, te das cuenta que todo ha merecido la pena.

¿Qué sentiste?

Felicidad, mucha. Alegría. Me viene a la cabeza el recuerdo de cuando estaba en el colegio y veía todo esto como algo lejano, como un sueño.

¿Cómo mantienes la ilusión después de conseguir tantos éxitos? ¿Qué te emociona?

Las pequeñas cosas. El tomar un café, dar un paseo, estar con mi familia, con mis amigos. Esas cosas son las que me alegran y me protegen de tanto ruido externo.

¿Con tantos billones de reproducciones a tus espaldas, ¿sientes presión a la hora de publicar un nuevo hit?

(Risas) Bueno, ya tengo unos cuantos. Pero sí, uno siempre compone o trabaja con la ilusión y la idea de publicar un gran hit. De todas formas, hay muchas cosas que no dependen de mí. Aunque sí que puedes intuir cuando una canción va a triunfar o no. Con “Tacones Rojos” yo sabía que iba a ser algo grande y pasó. Creo que lo intuyes, no sé. Creo que es algo que se siente dentro de ti.

¿Cómo fue cantar “Dos oruguitas” en los Óscar?

Sin duda, fue una de las experiencias más importantes de mi vida. El subidón de adrenalina fue el más fuerte que he tenido en toda mi carrera. Cuando estaba ahí, de pie, no me podía creer que tuviese delante a los actores y actrices más famosos del planeta. En cuanto salí del escenario, le di un abrazo a Will Smith porque no me podía creer lo que acababa de vivir. Y todo fue justo antes de que pasase lo de la bofetada. Todo eso te hace darte cuenta de que la vida puede cambiar en un momento. Haber cantado en los Óscar fue la mejor experiencia de mi vida.

Todo eso ya forma parte de la historia de los Óscars

Ya, es que es fuerte, la verdad. De hecho, cuando salí de la actuación, lloré mucho, porque tuve que descargar toda esa adrenalina que tenía en el cuerpo.

Cuando te llegó la canción de “Dos Oruguitas” de Lin-Manuel Miranda, ¿qué te animó a cantarla?

Bueno yo ya conocía el trabajo de Lin-Manuel, además es amigo desde hace años. Ya conocía su manera de trabajar y su forma de ver el mundo. Y era una película Disney. La verdad que ha sido todo un honor poder formar parte de una película así, tan internacional. Y encima interpretaba la canción principal. Es un tema que ha llevado los valores y la cultura de Colombia por todo el planeta. Eso es algo muy gratificante.

¿Cómo haces para interpretar una canción como esta que no has escrito tú?

Me meto en el personaje. La letra de la canción me gustaba mucho, conecto con ella, así que no fue nada difícil sentirlo.

¿Te sientes más intérprete o compositor?

Compositor, sin duda alguna.

También has cantado para una producción de Tom Hanks, con la canción “Til You’re Home” para la película “A Man Called Otto”, ¿cómo surgió esta historia?

El proyecto surgió el día que Rita Wilson, la mujer de Tom, me oyó cantar en los Óscars. Ella también es productora del film, y le encantó como canté y toda la actuación. Así que por eso se pusieron en contacto conmigo. ¡Imagínate qué honor! Así que sin dudarlo quedé con ellos, hablamos de la canción y acepté. Tom y Rita son dos seres maravillosos, muy buenas personas y muy trabajadoras. Tom Hanks es un actor adorado en Estados Unidos y en todo el mundo.

¿Qué puedes adelantarnos sobre tu cuarto LP?

Pues que estoy trabajando en él. Estoy componiendo mucho. Tengo ganas de publicarlo, pero aun queda trabajo. Pero sí, hay un cuarto disco en camino.

Has titulado a todos tus discos con una sola palabra, ¿por qué?

Sí, porque lanzo un mensaje claro y directo. Siento que es más efectivo así. “Mantra” (2018), “Fantasía” (2019) y “Dharma” (2022). Cada palabra tiene un significado, como mi apellido artístico, Yatra. Entonces, cada uno ha materializado su significado.

¿Qué disco sientes que te ha dado mayores alegrías?

“Fantasía”, como su propio nombre indica, el disco fue una fantasía total, y me llenó de fantasías. Es un disco que me dio mucho éxito, pero también es un disco de baladas románticas y que se hizo famoso a nivel mundial. Aposté por este tipo de canciones y gustó. Representa esa clase de saltos al vacío, tener fe en lo que haces y que funcione. Es algo genial.

De las canciones que no has compuesto, ¿cuál te gusta más interpretar?

Una canción que no escribí, pero me encanta interpretar es “Por Perro”, que la amo. Y es de las pocas canciones que he grabado que no escribí yo. Pero es una canción con la que conecté muchísimo desde el primer momento.

Y de las que has compuesto tú, ¿cuál es tu favorita a la hora de cantar?

¡Hay bastantes! Pero bueno, “No hay nadie más” siempre será una canción que ame cantar, no importa cuántos años pasen.

Tu último sencillo es “Energía Bacana”

Energía Bacana la escribí hace como seis meses en Los Ángeles, y desde el primer momento me encantó. Me fascina lo que te transmite la canción, lo original que es la letra y la producción. Siento que propone un montón, es una canción de la que estoy mega orgulloso. Pero estoy seguro de que seguirán escuchando muchas más cosas a lo largo de estos meses. Esta canción me parece una forma hermosa de ir concluyendo lo que ha sido uno de los años más importantes de mi vida.

¿Qué significa para ti “Energía Bacana”?

Pues energía bacana es algo que transmite luz, alegría, buen rollo… pero no de una manera forzada. Es simplemente algo que pone de buen humor, que te llena de fuerza y te sienta bien. Tipo la gente que dicen que es vitamina C, que no sabes por qué, pero te llena con ese subidón. Es algo agradable.

El videoclip de “Energía Bacana” lo dirigiste tú

Bueno, yo he dirigido más cosas mías, no solo “Energía Bacana”. Este videoclip fue fácil porque Georgina se trajo a todas sus amigas al rodaje y fue divertido y fácil. No descarto hacer más cosas en el futuro. Nunca se sabe, pero por ahora no es algo a lo que me quiera dedicar.

¿Y hacer un largometraje?

Me encanta lo de dirigir, poco a poco me voy metiendo más y más con el apoyo de profesionales que se dedican a eso y que saben cómo funciona toda la parte técnica de dirigir. Sin ellos yo no podría. Yo participo en la dirección como codirector pero los directores principalmente son ellos, son los que saben toda la parte técnica. Por ejemplo, en “Tacones Rojos” yo soy codirector del video, era mi idea, y tenía todos los planos en mi cabeza y lo hice con Daniel Duran. Él también sumó muchas ideas, y es quien sabe como llevar a buen puerto mis ideas. Me encantaría seguir aprendiendo de directores y personas que están en el mundo del cine, que saben de todo esto y ver dónde me lleva, pero tampoco es que tenga una meta muy clara ahí.

Has presentado los Latin Grammy en Sevilla.

La verdad que es todo un honor y me hace mucha ilusión. No es que quiera ser presentador el resto de mi vida, o que busque potenciar ese lado mío, pero es algo que me gusta hacer. Con la productora de los Latin Grammy ya he trabajado varias veces y nos llevamos muy bien. Sobre todo, creo que me han escogido porque nos divertimos mucho, trabajamos muy bien y nos lo pasamos fenomenal.

¿Has incorporado alguna nueva red social a tu vida?

Sí. Por ejemplo, ya tengo canal de WhatsApp con casi dos millones de seguidores y me gusta mucho tener ese tipo de canal con los fans. Cuido mucho a mis fans, estoy atento cuando me escriben, procuro tratarlos bien. Creo que tengo una buena fan base porque también marco límites y pongo distancia. Creo que una buena fan base es reflejo de cómo te portas con ellos. No ha pasado nunca nada raro porque no doy pie a ello, no hay ningún tipo de toxicidad y creo que se nota.

