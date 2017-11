Serena Williams y Alexis Ohanian comparten fotos de su boda

Serena Williams y Alexis Ohanian se casaron el jueves pasado en una discreta ceremonia en Nueva Orleans. (Archivo La vida rosa de Serena Williams).

La ceremonia se realizó en Centro de Artes Contemporáneas, situado en el casco histórico, frente a unos 250 invitados entre los que se encontraban Beyoncé y Jay Z, Eva Longoria y Pepe Bastón, la también tenista Caroline Wozniacki junto a su prometido, el jugador de la NBA David Lee, la cantante Kelly Rowland y la editora de Vogue Anna Wintour, entre otros.



La temática de la boda giró en torno a la película "La bella y la bestia" y los asistentes hicieron su entrada al lugar de la celebración mientras sonaba de fondo la canción "¡Qué festín!". (Leer también Hija de Serena Williams lleva en su nombre las iniciales del Open de Australia).

Según la revista Vogue, Serena Williams se cambió tres veces el vestuario. El primero, de silueta princesa y escote corazón, fue diseñado por Sarah Burton de la firma Alexander McQueen (el responsable del vestido de novia de la duquesa Catalina de Cambridge). Los otros dos estuvieron a cargo de Versace, uno emplumado y otro corto que usó la novia en la fiesta.



Por su parte, el novio lució dos diseños diferentes: un traje de pantalon gris y chaqueta de tercipelo oscura, y otro negro para la celebración.

"Eres la mejor de todos los tiempos, y no solo en el deporte. Estoy hablando como madre y esposa. Estoy muy emocionado de poder escribir nuevos capítulos juntos de nuestro cuento de hadas. No me daba cuenta, pero he estado esperando este momento durante toda mi vida. Y todo lo que he hecho durante los últimos 34 años, todo lo que me enorgullece de mi carrera, palidece en comparación con lo que estamos haciendo hoy", publicó Alexis Ohanian en su cuenta de Instagram.



En su empeño por proteger su intimidad y la de sus invitados, Serena Williams y Alexis Ohanian consiguieron que les permitieran cortar varias de las calles que rodeaban el lugar donde se dieron el 'sí quiero', una medida de seguridad que contribuyó a que el presupuesto de su gran día aumentara hasta el millón de dólares.

"Serena y Alexis no han reparado en gastos con tal de tener la boda de sus sueños. Han contratado lo mejor de lo mejor y tienen muchísimas ganas de casarse en Nueva Orleans. Es una ciudad muy especial para Serena, siempre le ha encantado", aseguró una fuente al periódico Daily Mail.

Serena Williams, de 36 años, ha ganado 23 torneos de Grand Slam mientras su pareja Alexis Ohanian, de 34, es el cofundador de Reddit, un portal donde los usuarios publican contenidos y enlaces a páginas externas que pueden ser interesantes.

La pareja comenzó su relación en el otoño de 2015 y anunciaron su compromiso en diciembre de 2016. El pasado primero de septiembre le dieron la bienvenida a su primera hija Alexis Olympia Ohanian Jr., una niña que lleva las iniciales del Australian Open, torneo que ella jugó estando embarazada.