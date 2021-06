Shakira es portada por primera vez de la revista Vogue

Shakira llega por primera vez a la portada de Vogue México y Latinoamérica, revista a la que le contó sus nuevos planes para lo que resta del año y lo que viene para 2022. Con el fin de deslumbrar en la portada, la cantante optó por atuendos rojos y dorados, mismos colores que la hicieron brillar en el Super Bowl 2020.

La intérprete relato a Vogue, que no se considera fan de si misma, no en tono reduccionista, sino por la misma exigencia de tratar de ser mejor. Por esa razón, cada vez que saca un sencillo o un disco busca reinventarse con respecto a los anteriores. “Esa insatisfacción no es del todo negativa, algo bueno tiene. Nunca quiero regresar a lo que ya he hecho, quiero buscar por otro lado”, aseguró a la revista.

El medio la definió como “Shakira es la multifacética artista colombiana que ha vivido distintas épocas y ha sabido brillar en cada una de ellas. Como una de las latinas más icónicas en la industria musical ha aprendido a evolucionar, ser fiel a ella misma, reinventarse y a mirar a sus raíces mientras logra grandes proezas, evocando así, su propia bandera de libertad. Ella es la protagonista de nuestra portada para Vogue Julio.”

Por primera vez, @Shakira protagoniza la portada de Vogue México y Latinoamérica para el mes de julio:https://t.co/4OpJY5Eea5 — Vogue Mex y Latam (@VogueMexico) June 22, 2021

La intérprete de “Antología” expresó que a lo largo de su carrera como figura social tiene en cuenta cada cosa que dice, publica y para ello “piensa y luego escribe”. “A veces hago una reflexión inmediatamente después de escribir algo que involucra alguna opinión política, para saber si eso que estoy diciendo realmente va a tener un efecto positivo o negativo sobre la gente. Me lo pienso”.

Finalmente, adelantó que sacará una canción en julio, de la cual ya hizo el rodaje del video y se encuentra ajustando la mezcla de la canción. Asimismo, asegura que está motivada y con toda la energía para sacar muchas canciones este y el próximo año.