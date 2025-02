Shakira y Gabriel García Márquez: en sus notas y palabras

Shakira habló de Gabriel García Márquez durante una entrevista con Dua Lipa. Foto: El Espectador

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El orgullo de una amistad y el poder que puede llegar a tener la misma. Habría que inventarse una palabra para definir esa sensación de gloria y entusiasmo cuando se ve con perspectiva cómo se construyó un vínculo con una persona.

Colombia, Barranquilla, la cultura popular, el arte desde sus orillas. Esas y otras pueden ser las razones en común que sentaron la base de una amistad entre Gabriel García Márquez y Shakira, quizá nuestros mayores exponentes en cuanto a literatura y música se refieren.

Los libros de García Márquez hablan por sí solos de su curiosidad por cuanto hecho sucediera en el mundo o por cuanto detalle se presentara ante sus ojos, así como también habla de su olfato y de, si podemos llamarlo así, su “sexto sentido” para descubrir aquello que podía trascender por sus cualidades.

En un diálogo con Dua Lipa en 2023 en el programa Service95, Shakira recordó y reconoció que nunca entendió por qué con tan pocos años y con una carrera tan corta, Gabriel García Márquez la buscó para hablar con ella: “Quiso hacerme una entrevista y escribir un artículo sobre mí, algo que nunca entendí”.

Fue en 1999, cuando Shakira tenía 22 años y Gabriel García Márquez 72 y todo el prestigio a cuestas, que el nobel la buscó. La condición de artista mundial empezaba a forjarse en la barranquillera con rizos de oro. Su álbum “¿Dónde están los ladrones? (1998)” reafirmaba la proyección obtenida con “Pies descalzos”, álbum que había salido en 1995 y con el que empezó a marcar una distancia a nivel comercial con respecto a los dos primeros álbumes de su carrera (Magia en 1991 y Peligro en 1993).

“La música de Shakira tiene una impronta personal que no se parece a la de nadie, y nadie la canta ni la baila como ella a ninguna edad, con una sensualidad inocente que parece inventada por ella. Se dice fácil: ‘si no canto me muero’. Pero en Shakira es cierto: si no canta no vive”, escribió García Márquez en el perfil publicado por la Revista Cambio en 1999.

“Recuerdo que cuando nos conocimos me dijo que le contara una historia interesante. Y yo le dije ‘¿pero sobre qué?’, a lo que respondió: ‘Dime lo que sea, si no me la cuentas, me la invento’”, rememoró Shakira sobre su primer encuentro con García Márquez, a quien consideró como una de sus “personas favoritas en todo el mundo”.

Sobre ese primer encuentro, en 2019, dijo en una publicación que hizo en su cuenta de Instagram que: “En realidad, quien quedó cautivada en ese encuentro fui yo y sí, quedé cautivada por su sentido del humor, por su calidez, por su humanidad y por su forma de hablar adornada de tantos aires costumbristas que solo a él le pertenecían”.

Las obras de ambos llevan también la impronta de Barranquilla. De Shakira, sin duda, por ser su tierra natal, por los sonidos de las tamboras y las cumbias, por la algarabía del Carnaval de la ciudad; de García Márquez por lo que fue su paso por la capital del Atlántico, por su experiencia como periodista de El Heraldo y por la influencia no menor de sus amigos y compinches de La Cueva, por las conversaciones y consejos de otros escritores como Álvaro Cepeda Samudio o Alfonso Fuenmayor, o por artistas como Alejandro Obregón o Enrique Grau.

Toda persona nacida en Barranquilla, o que incluso haya vivido allí, como son los casos de los dos personajes en cuestión, siente orgullo por el Carnaval. En un artículo de García Márquez publicado el 28 de febrero de 1954 en El Espectador, el escritor afirmó: “Barranquilla festeja intensamente cinco días de Carnaval. Los otros trescientos sesenta son de trabajo intenso, que en el caso de la capital del Atlántico no son, sino una manera de esperar intensamente el Carnaval. Mientras va a la fábrica, descarga un barco o cierra una transacción, el barranquillero por nacimiento, por aclimatación o por contagio está deseando secretamente en cualquier época del año que las cosas le salgan bien para tener un buen carnaval”.

En su primer concierto en Colombia, por ende, el primero en Barranquilla el pasado jueves, Shakira lució en un momento de su show un sombrero vueltiao, invitó a Tatiana Angulo, la reina del Carnaval de Barranquilla, cantó “Te olvidé” y dijo “Qué viva el Carnaval”.

Sobre Barranquilla, específicamente, García Márquez afirmó en una charla que quedó alojada en el libro El olor de la guayaba, con Plinio Apuleyo Mendoza, que: “Exceptuando el fulgurante paréntesis de un carnaval que una vez por año arroja a las calles carrozas llenas de flores y muchachas, y ruidosas comparsas vestidas con flamantes trajes de raso, es en la industria y el comercio donde la gente quema habitualmente sus energías. En aquel mundo de actividades mercantiles y diversiones fáciles, las vocaciones literarias o artísticas están condenadas a una alucinada marginalidad. Allí, más que en cualquier otra parte, escritores y pintores son los anticuerpos del organismo social. Pero, extraña paradoja, quizás por esa misma desesperada situación marginal, los artistas surgen de Barranquilla con más fuerza que en Bogotá, una ciudad que desde la Colonia tiene arrogantes pretensiones culturales”.

En la publicación mencionada líneas más arriba, Shakira contó que escribió dos canciones para la adaptación al cine de El amor en los tiempos del cólera: “Hay amores” y “Despedida”. Así, entre conversaciones y obras, ambos forjaron su amistad y su admiración mutua. Y así como lo hizo con Álvaro Mutis, quizá García Márquez desde su obra cumplió con el “pacto de no hablar en público el uno del otro, ni bien ni mal, como una vacuna contra la viruela de los elogios mutuos”.

Eso sí, ambos destacaron en distintos momentos la disciplina del otro. García Márquez lo hizo primero en el perfil sobre Shakira cuando dijo: “Ella se ocupa de todo en persona. No sabe leer música, pero en los ensayos está pendiente de cada instrumento, con un sentido crítico severo y un oído privilegiado que le permiten interrumpir un ensayo para coordinar la nota exacta con sus músicos. No solo colabora con ellos en el escenario, sino que se preocupa por la suerte personal de cada uno. Muy pocas veces se deja ver el cansancio, pero no hay que engañarse. En una serie de cuarenta conciertos que hizo en Argentina no dio una mínima muestra de fatiga, pero en los últimos alguien la esperaba entre bambalinas para llevarla cargada hasta la camioneta. En diversas ocasiones ha tenido taquicardias, inflamación en el colon, o alergias de la piel”.

Lo hizo Shakira en el diálogo con Dua Lipa cuando recordó que García Márquez: “Era muy obsesivo con su trabajo, podía editar sus libros hasta nueve veces. Y eso me recuerda a mí cuando estoy en el proceso de crear música. Siempre estaba en búsqueda de la perfección y por eso casi lo consigue”.

26 años después siguen vigentes las palabras del escritor colombiano hacia Shakira, que por estos días seguirá conectándose con sus raíces al presentarse en Medellín y Bogotá, y tras haber pasado por su natal Barranquilla: “Es difícil ser lo que Shakira es hoy en su carrera, no solo por su genio y su juicio, sino por el milagro de una madurez inconcebible a su edad. (…) Se ve que es como ella quiso ser: inteligente, insegura, recatada, evasiva, intensa. Barranquillera de hueso colorado, desde el mundo entero y desde las nubes de su olimpo, añora las huevas de lisa y el bollo de yuca, y una casa de techos muy altos que no ha podido comprar frente al mar, con dos caballos y mucha tranquilidad”.