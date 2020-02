Shannon de Lima: "Todo fluye bien en mi relación con James"

BANG Showbiz

En una entrevista con la revista Diez Minutos, la modelo comentó que por ahora no piensa en casarse con el futbolista.

Shannon de Lima disfruta de una vida muy apacible y relajada en la capital de España, adonde se mudó hace unos meses coincidiendo con el regreso del futbolista James Rodríguez a la plantilla del Real Madrid dirigida por Zinedine Zidane. Tanto es así, que la que fuera esposa de Marc Anthony ha empezado a acudir a diversos eventos promocionales en la ciudad, donde se siente como en casa.

Claro que si el delantero colombiano tuviera que hacer las maletas para poner rumbo a otro destino del planeta, ella no lo pensaría demasiado y lo seguiría con entusiasmo: una nueva muestra de que su relación sentimental, la cual empezó hace un año y medio, está plenamente consolidada. "Estamos muy felices y tranquilos", ha explicado a la revista Diez Minutos. "Él no decide, pero soy su pareja y lo apoyaré vaya donde vaya", respondió la modelo al ser preguntada por el futuro profesional del colombiano.

Más allá de las alegrías que no ha dejado de brindarle su mediático romance con James Rodríguez, lo cierto es, al menos "por el momento", Shannon de Lima no planea pasar por el altar con el futbolista a fin de sellar su idílica historia de amor. En ese sentido, los dos parecen haber alcanzado un equilibrio perfecto en su noviazgo.

"No es mi sueño. La gente se casa, se divorcia, no sé para qué pierden el tiempo. Por el momento, no pienso en boda. Todo fluye bien en mi relación con James: la confianza, el respeto y el amor. Y eso es lo más importante para mí", ha añadido con naturalidad durante la presentación de la nueva colección de moda de la marca Studio F.

Por otro lado, la modelo de 31 años tiene muy claro que le encantaría repetir experiencia en la maternidad. Hay que recordar que de Lima ya tiene a Daniel Alejandro (12) -fruto de su extinta relación de juventud con el actor Manuel Sosa-, y que hasta hace poco también se le atribuía la maternidad del segundo hijo de James Rodríguez, Samuel, a quien el deportista decidió, sin embargo, tener el solitario.

"Claro que me encantaría. Los hijos son siempre una bendición. Por supuesto, tendría que dejar de viajar", dijo a la publicación para incidir, justo a continuación, en la excelente relación que la une a los dos hijos del deportista colombiano. "Muy bien, Salomé y Samuel son maravillosos", apuntó antes de hacer una breve referencia a la "amistad" que todavía le une al mencionado Marc Anthony.

"Han sido muchos años compartiendo mi vida con Marc, ha sido un hombre muy importante para mí y somos muy buenos amigos. Mi hijo les llama hermanos [a los hijos del intérprete y su ex Jennifer Lopez, los mellizos Max y Emme], están todos muy unidos", comentó sobre los cinco años en que estuvo legalmente unida al intérprete.