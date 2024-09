Silvestre Dangond se despide de su hijo: “es duro dejarte”

Silvestre Dangond, su esposa Piery Avendaño y su hijo mayor Luis José. Foto: @silvestredangond

Silvestre Dangond se despidió con un mensaje emocional de su hijo mayor, Luis José, quien se mudará a Nueva York para iniciar sus estudios en una prestigiosa universidad de la ciudad. El cantante compartió en sus redes sociales un carrusel de fotos de la despedida de su hijo, en la que se encuentra también su esposa Pieri Avendaño.

“Hijo de mi amor, Luis José. Toda mi lucha para llegar a este punto es para que tú sigas luchando por tus ideales y deseos. Es duro dejarte, pero me da confianza ver los valores que en casa te inculcaron. No se te olvide que siempre caminamos en línea delgada, que la mejor pelea es la que no se hace y que el hombre vale por lo que tiene en la cabeza más no por lo que lleva puesto”,

Dangond, quien reside con su familia en Miami, compartió su serie de fotos junto con el mensaje en su cuenta de Instagram, destacando la nostalgia y el orgullo que siente por su hijo. En su publicación, expresó lo difícil que es dejarlo ir, pero también deseó mucho éxito en esta nueva etapa de su vida.

El hijo del artista vallenato comenzará una nueva vida en una de las ciudades más importantes de Estados Unidos, lo que marca un importante cambio para la familia. Dangond resaltó los valores que ha inculcado a su hijo y manifestó su orgullo por la decisión que ha tomado.