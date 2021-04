Simón Vauri, un autor que pide tarima

El colombiano lanzó su canción “No eres tú, soy yo”, un tema que habla del despecho y el dolor que genera una ruptura amorosa. Además, analiza la evolución del género popular en el país.

Cuénteme un poco sobre el contexto del disco “No eres tú, soy yo”...

Hace un año aproximadamente, recuerdo que era viernes y me llamó una de mis mejores amigas, estaba muy afectada, así que fui a su casa. Cuando me abrió la puerta, ella estaba borracha, con una botella de whisky en la mano... el novio era mucho mayor que ella y le había acabado de terminar con la frase “No eres tú, soy yo”. En ese momento, y para distraerla, cogí una guitarra que ella tenía en su casa y empezamos juntos a crear la canción.

Desde que empezó a crear el sencillo hasta que lo lanzó, ¿sintió que hubo muchas transformaciones en él?

Hay dos tipos de canción: las que nacen en cinco minutos y son perfectas, y las que se van transformando a medida que pasa el tiempo. A No eres tú, soy yo no le cambié nada, desde la composición hasta la melodía. Contamos con un gran productor, que es Andrés Alzate, y él estuvo a cargo de toda la parte musical. Esta fue una canción que nació de una forma muy natural, casi perfecta.

¿Siente que esta es adecuada y oportuna para el momento que está viviendo la música popular?

En este momento la música popular está teniendo una transformación fundamental, porque es un género que incluye la ranchera, el corrido, la regional mexicana y la banda. Actualmente hay dos exponentes del regional mexicano, que son Christian Nodal y Espinosa Paz, y cuando nosotros vimos qué era lo que le estaba gustando a la gente, nos propusimos ser los primeros artistas colombianos que hicieran música regional mexicana.

¿Fue difícil el tránsito de ser compositor a interpretar canciones?

Fue un proceso muy bonito y tranquilo, porque lo necesitaba. Soy muy sentimental con el tema de mis composiciones, porque son mi historia de vida, en ellas reflejo mis experiencias y vivencias, es lo que a mí me sale del alma, y que para tranquilizarme lo plasmo en un papel, pero aun así sentía la necesidad de cantar, tanto así que hablé con mi mánager y le dije: “Tengo que cantar, no me aguanto más, es una necesidad”, y él estuvo de acuerdo.

¿Cuándo y por qué empezó a componer?

A los 13 años. Componer siempre me había llamado la atención, había una niña que me gustaba mucho, se llama Ángela y fue mi primera novia. Un día, de la nada, cogí un lápiz y un papel, y le hice una canción que se llamó Fue un ángel. Cuando se la canté me dijo que sí quería ser mi novia. Desde ahí supe que eso era lo que quería hacer.

¿Por qué quiso estudiar la música de una manera académica para los géneros que interpreta?

Empecé estudiando administración, pero mi papá me dijo “quiero que hagas una cosa por mí, estudia música, porque sé que es lo que a ti te gusta”. Le decía que quería estudiar eso porque tenía que encontrar un trabajo que me diera para vivir, pero él quería que cumpliera mi sueño, así que buscamos una carrera musical que se especializara en composición, la encontramos y comencé a estudiar. Cuando terminé quise complementar la carrera, así que estudié comunicación social en Eafit.

¿Cómo llegó a componerles canciones a artistas tan importantes para el género como Alzate y Julián Daza?

Compuse la canción Mis borracheras, la grabé en versión ranchera y un día mi mánager llegó con alguien al estudio, era Juan Felipe Alzate, el mánager de Alzate, le mostré la canción y le gustó mucho. Después Alzate me dijo que quería cantarla, y así fue. Con Daza pasó algo parecido, una noche nos tomamos unos whiskys, le mostré unas canciones y le gustaron.

¿Dejó de componer canciones para otros artistas con el objetivo de enfocarse en su proyecto?

No, abandonar la composición es muy difícil, porque los artistas me llaman y me preguntan si tengo nuevo material. De hecho, hace poco me llamó Raúl Casillas, que no es muy conocido acá, pero en México es muy fuerte, y me preguntó si tenía alguna canción para él, así que constantemente estoy creando, y siento que eso me aporta a mí también como cantante.

¿Por qué la música popular?

Creo que es algo cultural, es música que desde pequeño mi madre me inculcó. Empecé a tocar en la guitarra canciones de Metallica, Iron Maiden... pero llegaban mis papás cansados de trabajar y ponían canciones de Darío Gómez o de Luis Alberto Posada, y me gustaban mucho también. La música popular y el rock son mis géneros favoritos.

¿Ya tiene la siguiente canción escogida?

Sí, se llama Cuando el amor se va, y saldrá muy pronto.