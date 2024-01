Sofía Vergara y presentador español acordaron la discusión que se hizo viral

Pablo Motos y Sofía Vergara en el programa español "El Hormiguero". Foto: Cortesía

El pasado 8 de enero la actriz colombiana Sofía Vergara concedió una entrevista que luego generó polémica en el programa español “El Hormiguero”, conducido por el presentador Pablo Motos. El tono burlesco e irrespetuoso que, aparentemente Motos tuvo con Vergara, y la forma en la barranquillera se defendió, generó una intensa conversación en redes sociales y tuvo eco en medios de comunicación.

Ahora se conoce que la discusión entre ambos fue pactada y producto de un ejercicio de improvisación. Así lo reveló Motos en una declaración que publicó el medio español El Confidencial. “Voy a contarlo todo, porque debo ser el único del mundo, que por lo visto es del mundo, que se ha enterado de muy poco. Viene Sofía Vergara, conectamos muy bien y le digo: ‘Sofía, vi una entrevista que te hizo Kevin Hart en un pódcast donde no le dejabas. Estabas todo el rato vacilándolo y él vacilándote a ti. Podríamos hacer como si fuésemos dos viejos amigos. Tú me vacilas y yo te vacilo a ti’”, dijo el presentador de El Hormiguero, dando a entender que todo estuvo planeado desde el principio.

“Solo hay que ver el programa, nos lo estamos pasando muy bien. El público se ríe. Y al día siguiente sacamos más de 5.000.000 de espectadores. Y hasta aquí lo que yo puedo decir. Intento no leer nunca lo que dicen de mí, pero, por lo visto, llegó hasta Argentina. Lo siento muchísimo por toda la gente que se ha molestado por una cosa que jamás sucedió. Ella nunca se molestó”.

Sofía Vergara también habló del pacto. Lo hizo en una entrevista para el programa mexicano “Ventaneando”, donde afirmó que todo lo hicieron “como amigos”, y que no hubo ningún problema realmente, “La entrevista con Pablo fue como amigos, a mí me dijeron ‘para que sea chistoso métete con él”. No hay ningún problema, yo no tengo ningún problema con él, lo adoro, me encanta su programa. Estábamos tomándonos el pelo entre los dos”, comentó la actriz.

Uno de los momentos más tensionantes del programa que se hizo viral, y que ahora se sabe que fue fingido, sucede cuando la colombiana habla de su personaje en Modern Family y pronuncia el nombre de la producción en inglés. Motos le pide con sorna que lo repita: “¿Cómo dices Modern Family?”. Vergara le responde “¿Me sale mal? ¿Hablas mejor inglés que yo?”, a lo que el presentador le responde afirmativamente.

La respuesta definitiva de la barranquillera para que el presentador no la siguiera hostigando con sus comentarios fue categórica “¿Cuántas nominaciones al Emmy tienes en Estados Unidos”, “¿Cuántas veces te nominaron a los Golden Globes”, “¿Cuántas te nominaron al SAG Awards (Premio del Sindicato de Actores)?”. Efectivamente Matos guardó silencio y continuó la conversación con otros temas.

Ese apartado de la entrevista se viralizó en redes sociales y los usuarios calificaron al conductor de “irrespetuoso”, mientras que a la colombiana de “valiente” e “inteligente”. El giro en el libreto de la entrevista está haciendo eco en los medios de España. La cadena SER, por ejemplo, reseña: “La entrevistadora le señala entonces a Vergara que lo que dijo en el programa “se ha convertido en una bandera para defender a los latinos” en el mundo, debido al revuelo internacional que causaron sus palabras. “Bueno, porque hay muchas cositas que si eran verdad. Pero nada fue con mala intención, yo a Pablo le quiero mucho”, ha sentenciado, dejando claro que, aunque buscara reivindicar su origen latino, no quería dejar en evidencia al presentador más allá del vacile pactado”.

No es la primera vez que un montaje pactado como estos se sale de control. En 2023 se vivió en Colombia un caso similar con Nanis Ochoa y Ariel Eduardo Osorio. presentadores del programa de chismes “Lo sé todo”. Durante la emisión del mismo Osorio llevó contra las acuerdas a Ochoa por un supuesta infidelidad. En su momento se le cuestionó al presentador poro acoso laboral. Finalmente, y al igual que el caso de Vergara y Motos, los implicados tuvieron que aclarar públicamente que todo se trataba de un montaje.

“El Canal 1 se permite informar que ha revisado el caso y considera necesario explicar, rectificar y aclarar lo sucedido a las audiencias: Nanis Ochoa no ha renunciado, y detrás de esto hay una campaña de expectativa para un nuevo lanzamiento del cantante Danny Marín”, dice la nota compartida por el medio.

“Las personas que estuvieron detrás de esta estrategia no calcularon el impacto que esta tendría, ni lo ofensivo que resultaría por las situaciones de acoso que las mujeres viven día a día en entornos laborales. Canal 1 está comprometido con contribuir a una mayor equidad de género en todos los espacios, y tomará los correctivos necesarios para que este tipo de situaciones no vuelvan a tener lugar en su parrilla de programación. Canal 1 y el equipo de su programa Lo Sé Todo presentan excusas a sus audiencias”.