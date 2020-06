View this post on Instagram

Barranquillero, nacido en 1955, Víctor Laignelet es un artista versátil y de larga trayectoria que ha trabajado también como docente en prestigiosas universidades bogotanas como Los Andes y Jorge Tadeo Lozano. Su obra presenta una variedad de técnicas (instalación, video, fotografía, pintura, gráfica, dibujo) y lenguajes donde imaginarios de la alta y baja cultura se combinan con múltiples referencias históricas. Miedo, conflicto social, sexualidad, muerte y poder son algunas de las principales pulsiones que atraviesan su trabajo, a menudo simultáneamente, creando efectos de fuerte tensión. Encontrarán esta serigrafía de Laignelet (lote 32) en nuestra Subasta Online que finaliza el próximo miércoles 24 de junio. ¡Entren al link en nuestra bio para poder registrarse y pujar! Lote 32: Sud rosa, 2006. Precio de salida: $1'800,000 COP