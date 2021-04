Taliana Vargas y el recuerdo de haber interpretado a Clara Cabello

La actriz, que personifica a la esposa del artista en la novela “Rafael Orozco, el ídolo”, cuenta cómo este rol, aparte de ser uno de los más difíciles, le enseñó a amar el folclor vallenato.

¿Cómo se sintió al saber que Caracol Televisión iba a retransmitir “Rafael Orozco, el ídolo”?

Me pareció espectacular llegar a las familias colombianas y, entre risas, alegrías y folclor, llevarles una historia de amor única e inigualable para que se desconecten por un momento de todas las cosas negativas del día. Que al llegar la noche vean algo lindo, divertido, y despojarlos de sus realidades para que vivan una linda. Poder lograr esto en plena pandemia es un regalo del cielo.

¿Cómo fue la creación del personaje de Clara Cabello?

Creé el personaje con Clara Cabello, la oficial, al lado. Fui muy estricta con la forma de ser y no hay una picada de ojo de más de lo que es Clara Cabello en la vida real. Ella es una mujer con una personalidad contundente, coherente y dulce, pero al mismo tiempo está en su sitio, muy conservadora. Ella, de alguna manera, me tenía que dar el aval de lo que estaba haciendo y fue algo muy lindo, un proceso espectacular que agradezco porque hoy, como mujer casada y con hijos, entiendo más su posición.

¿Tener un vínculo con un personaje real la limitó en algún momento o, por el contrario, le brindó más elementos para interpretarla?

Me estructuró como actriz. Pensé: “Aquí Taliana no puede hacer lo que quiera con este personaje”, sino que tenía que responderle a una persona todos los días. Me acerqué a ella y sus hijas, que son contemporáneas conmigo. Entender su esencia me ayudó mucho a respetar los picos emocionales de su personalidad y eso lo hace crecer a uno como actriz, porque las limitaciones solo hacen que haya más trabajo.

¿Cuál fue el mayor reto y logro en esta interpretación?

El reto era vivenciar y sentir realmente la muerte de Rafael, la persona más amada. Me acuerdo de todo lo que me preparé, el tiempo que duré interiorizando esa escena. Es que era la muerte de la persona más importante de tu vida, el dolor tan profundo que eso puede causar. Fue realmente muy doloroso y traumático para mí como actriz, recuerdo que no quería ver a nadie, quería estar sola y eso me mortificó. Hoy que soy esposa y mamá, me pregunto de dónde saca uno fuerzas para vivir algo tan fuerte, como lo que le tocó vivir a Clara, y seguir adelante. Es una historia de amor que valoro y respeto enormemente.

¿Cómo cambió su relación con el vallenato después de su participación en esta serie?

Antes no oía tanto vallenato y no sabes cómo disfruté grabar en Valledupar. Escuchar vallenato desde que te levantas hasta que duermes. Siento que Rafael Orozco me enseñó a amar el vallenato y el folclor que gira en torno a este género. Aprendí a hablar como la niña urumita de La Guajira, que es completamente diferente al acento de una samaria millennial. Entonces, vivir todo esto de cerca y tan real es un regalo de la vida muy grande.

Teniendo en cuenta que esta serie se emitió en 2013, ¿cómo es su reencuentro con esos personajes que ha hecho antes? ¿Qué se dice al verse después de tantos años?

Veo a la Taliana de veinte años y le digo “por qué te diste tan duro”. Amo verme y ver cómo la gente me ha visto crecer de manera profesional y personal. Qué días una persona en Instagram me preguntó qué le diría a la Taliana de 24 años y precisamente como a los dos minutos salió la propaganda de Rafael Orozco, el ídolo, y lo primero que pensé en decirle a mi yo del pasado es que no te des tan duro a ti misma, pero trabaja mucho para que a los treinta hayas tenido la energía que uno tiene a los veinte.

¿Cuáles son los factores detrás del éxito televisivo de “Rafael Orozco, el ídolo”?

Yo creo que muchos. Es una historia de amor única e inigualable. A la gente le da mariposas en el estómago, la música y la alegría de sus personajes que impregna, el único e inigualable Rafael hecho por Alejandro Palacio. Creo que todos esos factores marcan mucho. Haberla grabado en Valledupar y en los exteriores hace que se sienta más autóctono y la gente se adentre a ese mundo tan bonito que fue la vida de Rafael Orozco. Ser madre sensibiliza mucho más y aflora esos sentimientos que se desconocían.

¿Cómo ha cambiado su carrera artística y actoral a raíz de su maternidad?

Ha cambiado todo. Siento que soy otra mujer en todos los sentidos. Por ejemplo, no me imagino reviviendo esa escena de la muerte de Rafael Orozco ahora que soy madre y esposa. No es como ese trabajo que me tocó cuando era soltera y no tenía la dimensión de la familia. La experiencia de ser madre es una puerta que se abre y es un mundo nuevo a tantas cosas que te da una madurez y una sensibilidad espectacular para ponerla en acción al momento de utilizar en cualquier personaje, porque se siente otra cosa totalmente diferente.

Está próxima a tener su segundo hijo, ¿cómo ha sido este tiempo de cuarentena?

He vivido un embarazo completo en plena pandemia. No ha sido fácil, hay mucha incertidumbre porque antes podías ir al médico para cualquier duda, pero ahora no se puede por el riesgo. Parece estar todo bien, ya estoy en la recta final y esto me tiene muy feliz. Es como si recibiera el regalo más grande de esta cuarentena. Todo este caos y esta locura, que a todos nos han tocado, nos han hecho crecer y aprender muchas cosas.

¿En algún momento ha comparado este embarazo con el anterior?

Por supuesto. Este ha sido un embarazo con tantas arandelas; eso no quiere decir que sea bueno o malo, sino diferente. En el anterior tuve varias visitas al médico, salía, mi familia me acompañó, pero en estos momentos no sé si alcancen a estar aquí, no sé cuándo verán a mi hijo. Es una gran incertidumbre, pero lo más importante es que estamos bien de salud.