Tarzán, exparticipante del Desafío, está detenido por supuesta estafa: esto dijo

No es un momento fácil para Andrés Alfonso Miranda, conocido por los colombianos como “Tarzán” en “El Desafío”, pues terminó detenido por las autoridades, según él, por “hacer un favor” que involucró una estafa a Tiendas Ara. “Nadie imagina por lo que estamos pasando, con una bebé recién nacida, en una familia humilde, y que te acusen de un delito que no has cometido”, dijo Miranda en entrevista con la revista Semana.

¿Qué pasó? según revela Infobae, “el delito consistió en replicar un correo de El Gran Langostino, uno de los proveedores de productos de mar de la cadena de supermercados, enviándole a la compañía una factura de cobro con la información de una cuenta del banco Davivienda, la cual estaría siendo operada por Rigoberto Ernesto Buendía Alba, trabajador de la entidad financiera”.

La ley lo acusó de haberse adjudicado, presuntamente, contratos falsos de publicidad para poder realizar el fraude y lo sentenció a 36 meses de casa por cárcel. Por su parte, Miranda insiste en su inocencia argumentando que solo le hizo “un favor” a un amigo que le pidió recibir un dinero en su cuenta de Davivienda “es alguien a quien conocí en Cartagena en medio de un trabajo de publicidad, que es a lo que me dedico. Desde que salí del reality yo hago publicidad en mis redes sociales y ese es el sustento de mi familia. Y temo que eso se vea afectado por esta situación que estoy viviendo”, dijo en entrevista.

La situación del atleta es preocupante, pues su trabajo en redes sociales haciendo publicidad es el sustento para su familia y en consecuencia de este suceso no ha podido volverlas a utilizar. Miranda argumenta que luego de transferir el dinero a la cuenta que le indicó su “amigo”, no volvió a saber nada de él, incluso cuando se destapó el tema de la estafa, nunca más le volvió a contestar. Fue detenido en Sogamoso, Boyacá, y está a la espera de que se escalezca lo sucedido para que se comprueba su inocencia.