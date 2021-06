Taty Arias: “El amor es la mejor medicina”

“El amor un superpoder”, cuéntenos sobre este libro...

El amor en mi vida ha sido un componente que siempre ha estado presente. Nací en una familia amorosa, pero todo empezó desde hace catorce años, cuando mi abuelita murió de cáncer y mi forma de hacer el duelo fue ir a fundaciones de niños con cáncer. Todas esas enseñanzas las tengo plasmadas en mi libro y lo que le digo a la gente es a que no esperen una calamidad para empezar a servir, porque hay muchas bondades en nuestra vida desde cualquier disciplina que ejerzamos.

En 2014 ganó el premio Portafolio por su labor social con niños, ¿cómo recibió esa noticia?

Quedé sorprendida y también asombrada. Decía: ‘Cómo se premian actos de bondad cuando debería ser esa nuestra normalidad’. Yo vivía en Cali y me fui a vivir a Buenaventura, me costó un poco, me preguntaba por qué a mí y después pasé al para qué y me llegó la respuesta. Yo quería hacer labor social y estaba en una ciudad donde la pobreza es una constante. Luego, gracias a ese trabajo que yo creía que nadie veía, un periodista me hizo una nota de Caracol y Bancolombia Gente que le pone el alma y gracias a eso más personas se contagiaron. Esa es mi misión, inspirar desde mi libro y mis actos.

¿Qué la inspiró a escribir el libro?

Han sido catorce años en los que he vivido enseñanzas, unas no tan fuertes, otras más dolorosas; pero siempre he salido victoriosa gracias al amor, aunque hacer actos de bondad quizá no te va a librar de que te pasen cosas que uno puede llamar malas, pero siempre aparecerán cosas bonitas y ahí va a llegar la bendición. Con ese libro es ahorrarse prácticamente el camino que yo he vivido durante todos estos años. El amor es la mejor medicina. Mi forma de agradecer es compartir esta bendición con otros, porque todos tenemos ese superpoder del amor, pero a veces la rabia, la ira, el rencor o el mal genio van guardando este amor.

¿Cuál es la mejor forma de vivir a plenitud el amor?

Primero, vivir el hoy. Siento que muchas veces no vivimos el amor, porque estamos en el pasado y vamos arrastrándolo. No estamos viviendo el presente. También empezamos a creer cosas que nos ha dicho el uno, ha dicho el otro y nos bloqueamos al momento de dar amor. Lo hablo desde mi experiencia, pues hay muchos que en esta labor social han dicho que no ayudan porque la gente es desagradecida, porque no dan ni las gracias y lo que yo digo es que no dejes que un dicho popular o una creencia te frene. Enfócate en lo que das, porque biológicamente estás liberando endorfinas, serotonina, estás teniendo un coctel dentro de tu cuerpo que es muy reparador. Desde el lado de la espiritualidad, de la energía, desde la metafísica, te conviertes prácticamente en un ser radiante de amor.

¿Cómo vivió el tiempo de cuarentena en relación con la escritura del libro?

Siento que todo es tan perfecto y mágico. El año pasado, cuando comenzó todo lo de la pandemia, me fui para mi finca, que queda en medio de la selva, donde no hay internet, y durante ese tiempo me dediqué a escribir aproximadamente durante cuatro meses; luego llegó el proceso de posproducción, que fueron dos meses. Gracias a Dios, tuve un equipo maravilloso.

¿Cuáles son las bondades detrás de servir?

Por donde se vea, está llena de beneficios que solamente se pueden lograr si se está enfocado en el hoy y en la alegría de servir a los demás, porque de nada sirve que uno esté lleno de odio, porque entonces cómo voy a amar a otros. Por eso es importante quererte primero a ti y luego a los demás.

¿Cómo se puede pensar en el amor como punto de partida?

Cuando haces obra social estás haciendo ejercicios de gratitud, aunque esa no sea la intención. Si vas a ir a un lugar de personas enfermas, por dentro vas a agradecer por la salud que tienes; si ayudas con alimentos a las personas, agradecerás por lo que tienes. Esto es a lo que le llamo tener archivos positivos en tu mente. Es un ejercicio para tener un bienestar emocional.

¿Cuál es el factor que diferencia su libro de otros motivacionales?

Cada libro, por parecidos que sean los temas, tiene su magia, su sello. En ese caso tienen mi experiencia y mi óptica de ver la labor social. Puede haber mucha gente haciendo esto, pero cada uno cuenta cómo le fue en la fiesta. He hablado con muchas personas y me he dado cuenta de que hemos empezado este camino por cosas diferentes. Hay estudios que demuestran que si uno hace una obra social por dos horas produce un efecto reparador. El amor, la gratitud son las energías más altas que científicamente se han comprobado.