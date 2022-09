“Temo por mi seguridad”: Santiago Alarcón denuncia extorsión por $835 millones

Esta mañana Santiago Alarcón compartió una denuncia pública en la cual manifestó que un joven a través de las redes sociales lo ha acosado y perseguido en los últimos años, por lo que el artista manifiesta haber sido víctima de “acoso, violación al lugar de trabajo y extorsión”.

El actor inicia la denuncia contando que hace tres o cuatro años empezó a recibir mensajes de un joven que afirma ser su hijo, y al ver que Santiago no atendió a sus llamados decidió escribirle a algunos amigos y personas de la red social del artista. Incluso, se comunicó con algunos medios de comunicación que le advirtieron que las denuncias que hacía el sujeto no tenían ningún fundamento y le avisaron del peligro que podría representar.

Hace unos días, según manifiesta el actor, el joven le escribió que él vivía en Canadá y que viajaría hasta Colombia para verlo; mensaje al que no prestó mucha atención. Sin embargo, esta persona llegó hasta el lugar donde Santiago se encontraba ensayando. “Resulta que hace poco, como dos o tres semanas estaba en el Teatro Nacional ensayando y justo cuando salía alguien de recepción me paró y me dijo no salgas porque hay un joven que dice que es tu hijo y que no va a salir hasta que hable contigo. Yo obviamente me asusté y no salí. Él dejó un teléfono y una carta y ahí yo me paniquié, porque lleva tres años acosándome”.

A pesar de que desde el Teatro se tomaron algunas medidas de seguridad, “el tema pasó a mayores”, pues esta persona siguió persiguiendo al actor, e incluso logró llegar a él personalmente violando medidas de seguridad del teatro donde se encuentra realizando una temporada de shows.

“El sábado que acaba de pasar, es decir el 3 de septiembre, justo cuando terminaba mi segunda función es decir aproximadamente a las 10:20 PM, estaba yo en el camerino con mis compañeros cambiándome, y este joven violó todos los filtros de seguridad y llegó hasta el camerino, no fue agresivo, me dijo que necesitaba hablar conmigo a solas”. Allí tuvieron una discusión en la que él le dijo que era imposible que fuera su papá y que si tenía pruebas lo denunciara. Finalmente, los compañeros lograron que el joven saliera de ese lugar.

Santiago Alarcón afirma que hay una tutela en la que el sujeto asegura que él lo entregó en adopción en el año 1992 (año en que el actor tenía 13 años de edad), y además, le pide $835 millones. Pese a que, hasta el momento la historia está llena de detalles difíciles de creer, lo más “absurdo” según el actor, es que esta persona afirma que su mamá biológica es Shakira. Esta tutela fue negada y declarada improcedente, según Alarcón.

Concluye diciendo que el caso está en mano de las autoridades competentes, pues el actor teme por su seguridad y la de su familia. “Creo que fue culpa mía porque debí tomar antes cartas en el asunto”, finaliza el artista.

Video de la denuncia de Santiago Alarcón

