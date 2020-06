“The Blacklist” y su desenlace animado

El último capítulo de la temporada 7 de la serie tuvo que realizarse en animación por el coronavirus, que impidió la grabación con el elenco real. Los productores Jon Bokenkamp y John Eisendrath cuentan cómo se llevó a cabo este desafío.

¿Al momento de pensar en un final animado, contemplaron el estilo gráfico de alguna serie de cómics en particular?

John Eisendrath (J.E.): Jon y yo siempre hemos sentido que The Blacklist tiene una sensación de novela gráfica con un antihéroe inmenso rodeado de algunos villanos estilo cómic. Cuando decidimos terminar el episodio que estaba a medio terminar debido a la pandemia, decidimos rápidamente que animar la parte del episodio que no estaba terminada podría ser natural para nosotros porque el programa tenía ese estilo. De hecho, cuando comenzamos con los animadores, no les referimos nada. Solo hablábamos con ellos sobre cómo imaginábamos que se vería la animación y de ahí pasamos a la siguiente fase. (Lea: James Spader: “A veces ‘The Blacklist’ me da miedo”)

PUBLICIDAD

Descríbanos la situación cuando debieron parar el rodaje de The Blacklist...

Jon Bokenkamp (J.B.): Estábamos a mitad del rodaje de nuestro 19º episodio. Solo habíamos filmado cuatro días de un rodaje de nueve. Rodamos en la ciudad de Nueva York, donde todo se volvió muy real, así que decidimos cerrar y originalmente pensamos que no terminaríamos el episodio.

¿Cuál fue el mayor aprendizaje durante esta experiencia?

J.E.: No sabíamos cómo funcionaba el proceso de animación, así que fue una gran experiencia de aprendizaje para nosotros entender cómo trabajan los animadores y fue increíblemente emocionante, tanto al ver cómo se hace la animación como darse cuenta de cuánta libertad teníamos para tomar decisiones en las partes animadas del episodio que nunca podríamos haber hecho en la parte de acción en vivo.

¿Para la octava temporada tienen planes de seguir trabajando con animación?

J.E.: En este momento no sabemos cuándo podremos volver a filmar acción en vivo en Nueva York. Podremos empezar la reunión de guiones virtualmente y proponer las ideas y escribir los episodios para la octava temporada. Eso no empezaría pronto y aún no sabemos cuándo podremos empezar la producción en Nueva York. Sin embargo, creo que por muy agradable que sea para la gente ver a James Spader en la animación, en general preferirían ver al personaje interpretado por un actor real.

PUBLICIDAD

Tenían pensado rodar 23 episodios y tuvieron que parar en 19, ¿eso afecta el desarrollo de la historia y de la octava temporada de la serie The Blacklist?

J.O.: El episodio 19 nunca pretendió ser nuestro final, incluso pensamos que podríamos terminar en el 18 y eso sería todo. Sin embargo, el episodio 19 tenía puntos de historia que eran un final mucho mejor para la temporada 7 y que nos dejaba en punta para comenzar bien la octava temporada.

¿Cómo fue el desafío para el equipo actoral?

J.E.: Las circunstancias fueron difíciles para todos debido a lo que estaba pasando en el mundo, pero creo que el desafío para el elenco fue hacer su parte en aislamiento. Los actores debieron hacer sus líneas por su cuenta, en sus casas, en sus armarios de ropa, en sus dormitorios, así que las grabaciones siempre fueron óptimas.