Tildan a Kylie Jenner de ser una "mala madre" por ir este año a Coachella

Redacción gente

¿Y Stormi? Esa es la pregunta que se hacen los seguidores de Kylie, quienes cuestionan fuertemente el hecho de que, con tan solo dos meses desde que fue madre por primera vez, haya decidido dejar a su bebé para ir a pasarla bien en el festival Coachella junto a Travis Scott, padre de la pequeña.

Con tan solo 20 años, Jenner se ha caracterizado por mostrar partes de su vida a través de Instagram, publicando sus diferentes looks y excentricidades, dignos de una mujer millonaria. Sin embargo, por esta misma razón ha sido uno de los blancos preferidos de los trolls y el tema principal en sus críticas. Esta vez no fue la excepción.

Según algunos de sus seguidores, estuvo mal que la pequeña Stormi, con tan solo dos meses de nacida, se hubiera quedado a cargo de una niñera mientras que sus padres estaban pasándola bien lejos de ella. Tanto sus fans como sus haters ahora creen que Kylie es una mala madre por tomarse un fin de semana libre para disfrutar del festival.

Pero… ¿qué hay de malo en tomar un pequeño respiro? al parecer, para muchos el comportamiento de la joven madre no ha sido el adecuado. No solo se criticó su presencia en Coachella, sino también su look; su pelo fucsia desató un sinfín de comentarios acerca del mal ejemplo que le daba a su hija, educándola a través de la superficialidad y no con base en la autenticidad.

Miles de comentarios atacándola y defendiéndola inundaron las redes, pero las críticas no paran a Kylie Jenner. Esta celebridad sigue enamorando a sus fans con sus cambios inesperados de look y sus fotos en Instagram.

La joven empresaria asistió al festival musical también con su mejor amiga Jordyn Woods y su media hermana Kourtney Kardashian. Sin duda alguna, los padres de Stormi la pasaron bien en Coachella sin importar los comentarios.