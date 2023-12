Trabajos de El Espectador galardonados en los Premios de periodismo Suma 2023

Gloria Castrillón, exdirectora Editorial de Colombia +20 de El Espectador, Sergio Silva Numa, editor de la sección Vivir y Natalia Herrera Durán, periodista de Investigación de El Espectador, en la ceremonia de los Premios de periodismo Suma 2023. Foto: Cortesía

Este miércoles trabajos y periodistas de El Espectador fueron reconocidos en la primea edición de los Premios de periodismo Suma 2023, una iniciativa que busca reconocer el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil y honrar el papel de los medios de comunicación que visibilizan las iniciativas.

Las categorías Vida y obra, Trabajo colaborativo y Mención especial, reconocieron trabajos y personas de esta casa editorial.

Vida y Obra para Gloria Castrillón, excoordinadora editorial de Colombia+20 de El Espectador.

La periodista con maestría en asuntos internacionales y resolución de conflictos que ha reporteado temas de política, derechos humanos, conflicto armado y que además ha cubierto las negociaciones de paz con las Farc, el Eln y las Auc, fue reconocida por su trabajo y esfuerzo para contar las historias de las comunidades y sociedad civil que se esmeran en la construcción de paz.

“Una mujer valiente que ha dedicado más de tres décadas de su vida a ser una luz que persiste para aquellas historias que se resisten a no ser contadas. Una maestra del ejemplo que ha dado cobertura y diversa a temas de sociedad civil, política, judicial, conflicto armado y derechos humanos. En tiempos en donde a toda costa se intenta imponer la brevedad insulsa.

Es ella una reportera que con orgullo se puede afirmar que tiene los pies de barro porque hace ya un buen tiempo descubrió que la gracia de sus historias no emerge precisamente del asfalto de la ciudad. Y es allí, en las fronteras de la nación, donde esta investigadora, docente y tallerista ha sabido innovar creando plataformas que han hecho relevante lo que a los ojos de otros no lucía popular. Una escritora que ha sabido seguir las pistas para ahora dejar pista a toda una generación de nuevas y nuevos narradores acerca del poder que tiene para la dignidad humana el reconocimiento como instrumento vital de memoria y justicia social”, se escuchó en el video que hizo un recorrido por la trayectoria de Castrillón y que se proyectó en el lugar de la ceremonia.

“A mí no me gusta mucho lo que está pasando en el periodismo de hoy. Los periodistas perdemos muchísimo tiempo buscando un trino para hacerlo noticia. Hacemos eso que llamamos ‘reaccionitis’. Buscamos al enemigo político de quien se pronunció para que opine. Y en medio de esa verborrea, de esos gritos e insultos estamos perdiendo el foco. Ahí no hay argumentos para un debate. Estamos dejando de ver la amalgama de sabidurías que tienen las organizaciones de la sociedad civil. Ese blanco y negro, el bueno y el malo, esa forma de ver nos está impidiendo ver lo que está sucediendo realmente en el país”, dijo la periodista tras recibir el galardón.

Le puede interesar Cecilia Orozco habla de”la mayor crisis de credibilidad del periodismo colombiano”

Trabajo colaborativo para El Espectador

En esta categoría se premió el trabajo titulado “El Tren de Aragua: detrás de la explotación sexual de migrantes en Latinoamérica”, cuya investigación y coordinación estuvo a cargo de Natalia Herrera Durán, periodista de Investigación de este medio. En la producción, realización y edición audiovisual estuvo en frente la realizadora Camila Granados Arango. El diseño multimedia fue responsabilidad de Éder Leandro Rodríguez y Mario Fernando Rodríguez, la estrategia de distribución fue responsabilidad de Laura Moreno y la asesoría editorial de Nelson Fredy Padilla.

Por ARI (Alianza Rebelde Investiga) la coordinación de la investigación fue responsabilidad de Ronna Rísquez, la investigación y redacción DE Lorena Meléndez, Ahiana Figueroa, Liz Gascón y Sheyla Urdaneta. Infografía y diseño: fue trabajo de Elsy Torres y la estrategia de distribución de Luis Miquilena.

¿De qué se trata el trabajo?

La organización criminal conocida como Tren de Aragua se ha expandido en toda Latinoamérica a costa de uno de los delitos más atroces: la explotación sexual de mujeres y niñas, especialmente venezolanas, a quienes les ha tocado migrar por las condiciones sociales y políticas de su país.

Audios interceptados a esta megabanda, así como los testimonios de mujeres migrantes víctimas de trata y declaraciones de funcionarios oficiales de Colombia, Venezuela, Chile y Perú hacen parte de esta investigación que detalla cómo opera la red criminal, que empezó en Venezuela, pero se expandió con fuerza en al menos cinco países de la región.

Este especial es producto de una alianza entre El Espectador, de Colombia, y los medios de la Alianza Rebelde Investiga (Runrun.es, El Pitazo y Tal Cual), de Venezuela.

“Gracias a las organizaciones de la sociedad civil que confiaron en un equipo de periodistas de Venezuela y Colombia que le apostaron visibilizar y a dar cuenta de lo que estaba sucediendo en frontera con la explotación social y la prostitución de niñas y mujeres migrantes”, dijo Natalia Herrara Durán, tras recibir el galardón. Les invitamos a consultar el trabajo AQUÍ

Mención especial por Mejor trabajo en texto

En esta categoría se le otorgó una mención especial a Sergio Alberto Silva Numa, editor de la sección de Vivir de El Espectador, por su trabajo “La otra cara de los suicidios de indígenas en Vaupés”

Las comunidades del Vaupés han cargado con el sello de vivir en el departamento con la tasa más alta de suicidios de Colombia. Aunque es un gran desafío, a diferencia de hace una década, hoy hay esfuerzos por prevenirlo desde diferentes frentes. Visitamos una comunidad que logró reducir las muertes, pero ahora se enfrenta a un gran reto: la erosión de su cultura.

“Fui al Vaupés hace diez años a contar una tragedia a la que le llamaron la epidemia de las cuerdas. En medios de comunicación empezaron a aparecer noticias con adjetivos alarmantes sobre lo que pasaba en en ese departamento y la situación de salud mental. Escritos hechos desde las grandes ciudades que no le hacían honor a los esfuerzos de comunidades y organizaciones por frenar esa situación que tenía unos contextos particulares.

Lo visitamos de nuevo porque sabíamos que después de diez años había esfuerzos increíbles por atender la salud mental de unos pueblos indígenas y quisimos contar la historia sobre los esfuerzos, de las comunidades y organizaciones. Y encontramos que pese hay situaciones inquietantes, hay esfuerzos por mejorar la salud mental de quienes habitan este territorio”, dijo Silva Numa sobre su trabajo. Les invitamos a consultar el trabajo AQUÍ.

El galardón en esta categoría se le otorgó a Juan Felipe Zuleta por el trabajo “En Cocorná no hay agua ni energía para todos, pero abundan las hidroeléctricas”.

“Estoy agradecido y sorprendido porque los trabajos finalistas son muy tesos. Agradezco a USAID por hacernos parte de este ejercicio. Espero que se repita. Este reconocimiento llega en un momento en el que el país discute la transición energética. En Antioquia estamos relegados en ese debate, en el oriente antioqueño se vive de manera muy intensa esta problemática socio-ambiental”.

Aquí también estuvo como finalista otro trabajo publicado en El Espectador: “Lo que propone el movimiento sindical para su reparación como víctima de la guerra”, escrito por Cindy Alexandra Morales Castillo, editora de Colombia+20.

Otros trabajos finalistas:

* María Fernanda Lizcano Rodríguez con “Camu-Camu”, el futo que une a mujeres indígenas en la Amazonía Colombiana

* Hugo Alejandro Paternina Espinoza con “El pueblo uwa: memoria de resistencia y resiliencia contada desde diversos lugares”

* Keila Paola Vílchez con “Los venezolanos y el Darién: Un cruce infernal hacia el sueño americano”

* Betty Josefa Martínez Fajardo con “El libro de las esperanzas incumplidas de la comunidad wayuu de Mapashira”

Categoría: medio comunitario

Nominados:

Lina Marcela Álvarez, de El cuarto Mosquetero

Andrés Wiesner, Derechos humanos y movilizaciones sociales

Carlos Fernando Álvarez Camargo

Ganador: Andrés Wiesner, medio aliado de El Espectador y creador del podcast Aguante La Paz que se publica en este medio

Mejor Trabajo audiovisual cine o plataformas web.

María Luisa Zapata, de la gerencia social y relaciones internacionales de Comfama señaló que en esta categoría “se premian a medios de comunicación y periodistas que de manera conjunta con organizaciones de la sociedad civil han contado narrativas que nos cuentan esa memoria que permanezca en la historia y relato, pero que también pueden mostrar evidencias para mostrar una visión integral del desarrollo de lo que somos como sociedad. Esta se muestran las herramientas desde el relato, la imagen, la sonoridad, para reconocernos como un territorio diverso capaz de evidenciar la historia única”.

Nominados

Carmen Alicia Sarmiento Mora con tres trabajos finalistas

1. Sueños que traspasan el arco

2. Reciclar educar y alimentar para salvar la casa común

3. Del suicidio se puede hablar

Álvaro Fredy Acevedo Ávila con el trabajo El buen camino del control a la deforestación

Katrina Melguizwisky Arango con el trabajo “Save the Amazon”

Ganadora: Fernanda Lucía Hernández

En la alta Guajira, en el corregimiento Nazareth, desde hace dos años se desarrolla una iniciativa de la Fundación Keralty llamada comunidades rurales saludables. Un ejemplo de que, a pesar de la adversidad, sí es posible llevar bienestar y mejorar la calidad de vida de la población.

Palabras de la ganadora

“Gracias a quienes tienen esas iniciativas a veces locas que pueden transformar y que se convierten en inspiración y ejemplo. Gracias a las personas que me acompañan, a m camarógrafo, mi editor, pero sin duda a las comunidades que nos abrieron con orgullo y amor sus puertas para mostrarnos lo que están haciendo.

Hemos empezado a darnos cuenta de que hemos estado un poquito equivocados durante muchos años tomando decisiones desde otros niveles, sin reconocer que el cambio viene directamente desde las comunidades. Son ellos los que tienen el poder para que las iniciativas sean sostenibles, sean exitosas y puedan avanzar. Ellos son realmente los protagonistas”.

Categoría mejor trabajo sonoro. Se presentaron 3.259 trabajos periodísticos.

Nominados

Manuela Garcés con “Crisis climática en Medellín, el aguacero nuestro de cada día”.

Camila Inés Zuluaga con “La prensa, el enemigo de los gobiernos”.

Jhorman Sebastián Lugo Cruz con “Solo por hoy”

Milton Santiago Álvarez con “En circularidad construimos la tierra

Dione Patiño con “Esquinas en común”.

Ganadora: Dione Patiño

“Es el momento de agradecer, desde la emisora comunitaria La Esquina Radio, a su junta de programación porque son ellos los que nos han dado los contenidos, señalado el camino y lo veedores de la programación que hoy tenemos. Ellos y ellas son las organizaciones sociales que hoy suman para que esta esquina tenga ese reconocimiento”.

Mejor trabajo universitario:

Nominados:

Carlos Andrés Urrego, de Unimanizales

Julián David Zuluaga

Danna Sofía García, Mi sangre es color café. Universidad Pontificia Bolivariana, Bucaramanga.

Sergio Andrés Forero, Unisabana.

Ganador: Danna Sofía García.