Video: Juliette Pardau sufrió millonaria estafa con llamada falsa de Davivienda

Juliette Pardau, de 36 años, ha participado en novelas como "Hasta que la plata nos separe" y "Pa' quererte". Foto: Instagram @juliepardau

Juliette Pardau es una reconocida actriz venezolana que ha sido partícipe de producciones como “Hasta que la plata nos separe” y “Pa’ quererte” del Canal RCN, novelas en las que se ha destacado por sus papeles cómicos y emotivos.

Hace poco, Pardau les contó a sus seguidores de Instagram que fue víctima de una estafa por vía telefónica, en la que una mujer le habló sobre un supuesto beneficio que había recibido al ser usuaria del banco Davivienda, pero que finalmente resultó siendo un engaño.

Aunque la actriz se mostró muy tranquila, aprovechó para contar que la suma de dinero que le habían sacado de la cuenta fue alta y que, advertía a las personas que la siguen sobre lo peligrosa que es esta modalidad de robo en la actualidad.

¿Qué fue lo que le pasó a Juliette Pardau?

“Les cuento que voy camino al banco porque, ya sé que van a decir: ‘Juliette, cómo, eres muy boba, cómo no sabías que eso lo hacen”. Me acaban de pegar una estafada, señores, a través del supuesto teléfono rojo de Davivienda. Yo la verdad cuando contesté la llamada no me fije en el número telefónico y me dijeron que era una beneficiaria de una devolución del IVA y todo ese cuento… y eso no existe, me sacaron todo el dinero de la cuenta”, contó Juliette Pardau.

Sobre el proceso de denuncia y devolución del dinero no dio muchos detalles, sin embargo, agregó que aunque había hecho la solicitud directa con el banco, al iniciar la llamada con las líneas de atención oficiales de Davivienda, el primer mensaje que escuchó fue la advertencia sobre la inexistencia de un proceso de devolución del IVA a clientes.

“Tengan mucho cuidado (…) yo hice la solicitud telefónica para pedir la devolución del dinero, pero, pues honestamente Davivienda no tendría por qué devolvérmelo”, afirmó la actriz.

Además, contó que los delincuentes intentaron hacer un segundo retiro, pero fue rechazado, ya que el código de verificación que llega a su celular, nunca se envió y por ende, no fue posible robarle más dinero de su cuenta.

“Gracias a Dios, el segundo retiro que me querían hacer, que era por una suma bastante más grande, no les llegó el código de confirmación”, finalmente Juliette bromeó sobre lo convincente que es el discurso de este tipo de bandas delictivas: “ojo que el performance de la mujer es impecable, o sea, digno de un India Catalina”.

A pesar de que la actriz dejó el número de celular con el que la habían estafado, añadió que el celular, momentos después, ya aparecía apagado. Aun así, dejó el número en sus historias como forma de prevención para las personas que están expuestas a esta modalidad de robo.

¿Quién es el novio de Juliette Pardau?

Juliette Pardau, o “La Pajarita” en la serie “Hasta que la plata nos separe”, es novia de Julián Román, actor de cine y televisión colombiano. Su relación empezó desde 2017 durante las grabaciones de la serie “El Comandante”. Julián Román tiene, actualmente, 46 años y Juliette Pardau, 36.