Video: Linda Palma revela cómo aprendió a caminar tras su esclerosis múltiple

En un video publicado en su cuenta oficial de Instagram, la presentadora compartió con sus seguidores un poco de lo que fue el proceso diario de sus terapias en 2017, una etapa que ella definió como “un gran desafío”.

La presentadora colombiana compartió un emotivo video en su cuenta oficial de Instagram, en el que muestra un poco de las terapias que debía hacer para aprender a caminar de nuevo tras la fuerte recaída que sufrió en el 2017 debido a su esclerosis múltiple.

“Gracias a Dios por el regalo de este nuevo día en nuestras vidas. Pongo este video porque estoy segura que tú que me lees también has enfrentado dificultades y que muchas veces sentiste que no serías capaz de superarlas”, escribió Palma en la publicación del video grabado en 2017, haciendo referencia a ese duro momento de su vida que la obligó también a alejarse de su trabajo por un tiempo.

Las barranquillera fue diagnosticada con esta enfermedad a sus 21 años, en el 2006, y desde entonces, ha tratado de combatirla. “Este momento que estamos viviendo es un gran desafío para gran parte de la humanidad, pero por más duras que sean las pruebas, con fe todo es posible”, comenta la presentadora en la publicación.

Aunque no ha tenido fuertes recaídas recientemente, Linda Palma quiso dejar un mensaje de esperanza para todas las personas que están atravesando momentos difíciles en esta pandemia. “¡Que sea un lindo día para tí! y que Dios nos de la certeza que aunque hoy todo este oscuro, mañana seguro saldrá el sol”, finaliza.

El video, que ya tiene más de 900.000 reproducciones, ha despertado todo tipo de reacciones entre sus seguidores, que han admirado su fortaleza y paciencia en el proceso.