Will Smith muestra Oscar en público por primera vez: “no estaba seguro de hacerlo”

Marbella (Málaga), 26/07/2025.- El actor y cantante estadounidense Will Smith durante el concierto que ha ofrecido hoy sábado en el Starlite Occident de Marbella. EFE / Juan Carlos Domínguez. Foto: EFE - Juan Carlos Domínguez

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

“No estaba seguro de si iba a hacer esto o no”, ha dicho en relación al Oscar, “pero todo el amor que me estás demostrando es muy importante para mí y sé que la gente no tiene muchas oportunidades de ver esto en persona”, comentó el cantante y actor Will Smith, al tiempo que sacaba la estatuilla de la bolsa en la que estaba cuidadosamente envuelta.

“Quiero darles las gracias y compartir con todos ustedes este premio, que es el resultado de muchos años de carrera”, ha señalado refiriéndose al galardón con el que la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas estadounidense ha reconocido finalmente su trabajo, tras dos nominaciones previas. El mismo que no pudo celebrar por el desencuentro que tuvo con Chris Rock en plena ceremonia de los galardones, en el 2022.

El espectáculo ha comenzado con puntualidad, mientras los más rezagados trataban de localizar apresurados sus asientos en un auditorio donde apenas quedaba un sitio libre.

Un concierto único el de Will Smith en Marbella

Había en Marbella muchas ganas de asistir al único concierto que el actor, rapero y productor cinematográfico norteamericano tiene previsto dar esta temporada en España, donde ya estuvo el verano pasado para asistir, junto al actor malagueño Antonio Banderas, a la gala benéfica de Starlite.

Y desde el minuto uno el de Filadelfia ha dejado clara su intención de conectar con el público de Marbella, mayoritariamente nacional, aunque también había entre los asistentes algún que otro fan extranjero.

Los músicos estaban listos y sus instrumentos afinados, los cantantes del coro tras los micrófonos y cada una de las chicas del cuerpo de baile, colocada en su lugar y preparada para danzar.

El escenario se ha iluminado, la música ha comenzado a sonar y el polifacético Will Smith ha salido, enérgico, de entre bambalinas, luciendo su tan característica sonrisa.

“Hola, mi gente”, ha saludado en español con un marcado acento norteamericano y los presentes le han respondido con una generosa ovación. No ha sido esta la única ocasión en la que ha hablado en español.

“Me faltan las palabras”, Will Smith

“Son muchas las cosas que les quiero decir pero me faltan las palabras”, ha dicho justo antes de pedirle a una de las bailarinas -de las seis que lo han acompañado durante la actuación y de las cuales cinco son españolas- que hiciera las veces de traductora.

Ha bailado, ha cantado e incluso ha bromeado con los asistentes, a los que no sólo ha animado a participar en el concierto, sino a los que ha subido con él al escenario en varias ocasiones y a los que no ha dudado en acercarse a saludar, ante la sorpresa y el entusiasmo de todos, pero muy especialmente de los que se encontraban en las primeras filas.

Durante el concierto, en el que no han faltado referencias a la serie de televisión con la que alcanzó gran popularidad en los noventa ‘El príncipe de Bel-Air’, también ha habido hueco para la película ‘Men in black’ o la saga ‘Bad boys’ y por supuesto, para la reflexión.

El amor es la única solución para arreglar el mundo, ha señalado el de Filadelfia, que ha insistido en que su objetivo no es otro que “hacer el bien”.

Hay artistas que lo son fuera y encima de un escenario y algunos como Will Smith tienen, además, un encanto especial con el que logran ganarse al público y echárselo en el bolsillo.

Aquí más noticias que son tendencia