Will Smith respondió a Jada Pinkett tras revelar que llevan siete años separados

La semana pasada la actriz Jada Pinkett, en medio de la promoción de su libro de memorias, dio unas declaraciones donde reveló que está separada desde hace siete años con el reconocido actor Will Smith, quien respondió este fin de semana, a través de una carta, asegurando que había vivido una “ceguera emocional” en esa relación.

“Cuando has estado con alguien durante más de la mitad de tu vida, se produce una especie de ceguera emocional y puedes perder con demasiada facilidad tu sensibilidad hacia sus matices ocultos y sus bellezas sutiles”, escribió el actor en una carta recogida por The New York Times en un reportaje a Pinkett.

Según el medio estadounidense, Smith aseguró que solo despertó de esa “ceguera” al escuchar sus declaraciones y leer su libro de memorias llamado “Worthy”, que salió al público este 17 de octubre, en donde hace revelaciones de su relación. Agregó en la carta que ahora se ha dado cuenta que su pareja es “más resistente, inteligente y compasiva” de lo que él pensaba.

Así mismo, hizo una analogía de las críticas que ha recibido en los últimos años con disparos en su cabeza, a lo que añadió que ha “pasado por un gran desafío de algunas de las críticas más duras con cosas que no son ciertas, y tuve que aguantar eso. Así que puedo afrontar por completo la verdad... Lo que la gente piensa de mí como una exposición, yo no lo veo de esa manera”.

Luego del artículo publicado con sus declaraciones, subió a su cuenta de Instagram un video en el se ve descansando en un yate mientras disfruta del viaje y de la vista del mar. Al clip añade un mensaje en el que trasmite tranquilidad, en el que dice que no recibir notificaciones y que puede tomar una siesta en cualquier lugar.

Jada Pinkett y Will Smith

Smith y Pinkett se casaron en el año 1997 y, según la actriz, a pesar de la situación complicada que atraviesan, el divorcio no es una opción pues espera que regresen a vivir juntos. La relación ha tenido altibajos que se han conocido en los medios. La polémica más reciente fue en la gala de los premios Oscar en 2022, donde el actor de “En busca de la felicidad” le dio una bofetada al presentador Chris Rock, tras hacer un chiste sobre la alopecia de Pinkett.

“Todavía estamos viendo cómo nos arreglamos. Hemos hecho mucho trabajo duro juntos. Sentimos un amor profundo el uno por el otro y vamos a descubrir cómo es para nosotros”, Creo que eventualmente (viviremos juntos de nuevo) Will se está haciendo viejo. Sigo siendo bastante joven, pero cada vez me doy cuenta de que necesitará que alguien lo cuide”, aseguró la actriz a la revista People.