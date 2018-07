Will Smith y Nicky Jam hablaron de su presentación en clausura del Mundial

-Redacción Gente

Las celebridades que interpretaron el himno del Mundial Rusia, titulado Live It Up, comentaron lo que significa para ellos participar en el evento. El video oficial de la canción ya supera los 90 millones de reproducciones en Youtube.

Will Smith y Nicky Jam quienes interpretaron junto a Era Istrefi Live It Up, el himno del Mundial de Rusia 2018, hablaron sobre su presentación en la ceremonia de clausura el evento deportivo.

"En una Copa del Mundo encuentras personas de varios países . Eso genera una energía maravillosa y sientes un poder impresionante”, dijo el reconocido actor estadounidense en entrevista con Noticias Caracol. También señaló que ha estado en las últimos tres mundiales y que en su país el fútbol está empezando a tomar popularidad.

Por su parte, el cantante de genero urbano Nicky Jam manifestó: "Tengo mucha ansiedad por treparme a la tarima, dar lo mejor de mí y representar a mi país".

El intérprete reconocido por sus éxitos como El amante, exaltó lo que significó para él trabajar con Smith. Señaló que aprendía algo nuevo de él todos los días y que veía sus películas desde que era un niño. “¿Qué más puedo pedirle a la vida? cantar la canción de la Copa Mundial junto a Will Smith”, señaló.

Live It Up ya tiene más de 92 millones de reproducciones en Youtube. En el colorido video aparecen banderas de todos los países que participaron en el evento deportivo más importante del mundo. El registro también cuenta con la participación del reconocido exfutbolista brasilero Ronaldinho.

Smith también habló sobre su estadía durante seis semanas en Cartagena. El actor llegó a la capital de Bolívar para las grabaciones de la película Gemini Man. Durante su estadía varios videos en lo que aparecía bailado reguetón en compañia de su hijo y Nicky Jam fueron virales. “Definitivamente volveré”, aseguró el norteameriano.