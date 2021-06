William Shatner, un legado universal

A los 90 años, el actor canadiense, quien dio vida al capitán Kirk en la serie “Star Trek”, sigue trabajando en televisión. Con más de siete décadas de trayectoria en el mundo audiovisual, su energía sigue intacta.

En la industria audiovisual hay cientos de actores que los espectadores han considerado íconos a través del tiempo, pero si hablamos de ciencia ficción, William Shatner se lleva el primer puesto. A sus noventa años, aunque aparente tener algunas décadas menos, sigue creando y trabajando en lo que siempre le ha apasionado: el cine y la televisión.

Con más de setenta años de carrera, Shatner se convirtió en un importante referente de la cultura popular que va de generación en generación gracias a personajes que marcaron su carrera, como fue el caso del capitán Kirk en Star Trek, o su protagónico en la serie de los años 80 T. J. Hooker, siendo así uno de los actores más respetados a escala mundial.

Nacido en Montreal (Canadá), en 1931, Shatner no solo se ha desempeñado como actor a lo largo de su vida, sino que también ha sido director, autor de varios libros e incluso cantante. Sus inicios fueron en la radio, pues era intérprete infantil en programas para la Canadian Broadcasting Corporation, luego se dedicó a la actuación con la Royal Mount Theatre Company, donde tuvo la oportunidad de explorar el mundo del teatro.

El inicio de un legado

Fue en 1952, luego de graduarse de la carrera de Economía en la Universidad McGill, cuando ingresó al Teatro de Repertorio Nacional de Ottawa. Gracias a este gran logro, Shatner pudo participar en producciones para el Festival Stratford Shakespeare, en Ontario.

Shatner debutó en Broadway con una obra llamada Tamburlaine the Great, escrita por Christopher Marlowe. Luego de su etapa teatral y debut en Broadway, el actor hizo su primer contacto en televisión apareciendo en varios programas populares de la época, como Studio One y Playhouse 90.

Contrario a lo que muchos piensan, el debut cinematográfico de Shatner no fue con el capitán Kirk de Star Trek, pues antes de interpretar este papel, que lo catapultó a la fama mundial, el actor participó en películas de la época como The Brothers Karamazov (1958), y The Intruder (1962) con el papel principal.

El “boom” de “Star Trek”

A mediados de los años 60, Shatner estaba lejos de imaginar que sería él quien le daría vida al icónico capitán James Tiberius Kirk en la exitosa Star Trek, una serie completamente novedosa para la época que puso en la pantalla chica los viajes y aventuras en el espacio. Creada por Gene Roddenberry, Star Trek: la serie original, debutó en 1966 y se emitió por la cadena estadounidense NBC durante tres temporadas.

Star Trek ha sido, sin lugar a dudas, una de las series más icónicas de la historia por varias razones; entre ellas, que fue la primera propuesta estadounidense en incluir a una mujer negra en un personaje principal no estereotipado: la teniente Nyota Uhura, interpretada por Nichelle Nichols. Además, su trasfondo político mostraba de una manera ficcionalizada muchas de las problemáticas que Estados Unidos vivía en esa época, haciendo una analogía de la federación de planetas como representación de las Naciones Unidas y sus problemáticas reflejadas dentro de la trama.

James T. Kirk, interpretado por Shatner, fue el capitán de la USS Enterprise, una nave estelar que viaja por el espacio en el siglo XXIII. Kirk se encontró con todo tipo de extraterrestres inusuales y situaciones desafiantes durante sus viajes. Acompañándolo en estas aventuras estaba su leal equipo, que incluía al primer oficial, el señor Spock (Leonard Nimoy) y al oficial médico, el doctor Leonard Bones McCoy (DeForest Kelley). La serie de ciencia ficción creada por Gene Roddenberry duró tres temporadas y se realizaron 79 episodios.

Después del capitán Kirk

Luego de su aclamado papel vinieron otras producciones como la ya nombrada T. J. Hooker, de 1982, donde interpretó a un oficial de policía veterano que regresa a la actividad. Después de que esta serie terminara, Shatner empezó a incursionar en el mundo de la presentación, siendo anfitrión del reality Rescue 911.

También presentó un concurso de belleza en el año 2000 junto a la actriz Sandra Bullock, participó en producciones como The Practice y Boston Legal, e incluso creó su propio formato televisivo de entrevistas a celebridades llamado Shatner's Raw Nerve en 2008.

“Inexplicable” con William Shatner

En el año 2020 History estrenó el exitoso formato Inexplicable con Shatner como presentador. La idea del espacio televisivo era explorar los misterios más extraños que ocurren en el mundo. El 23 de mayo de este año se estrenó la segunda temporada de la serie, en la que Shatner sigue estando al frente.

Para él, todo en su mente es inexplicable. “No sabemos nada”, comenta luego de hacer énfasis en que la vida en sí misma es todo un misterio.

“El misterio más grande del mundo es la mente humana, nuestro cerebro, ¿cómo funciona? ¿Cómo se creó? No entendemos cómo pasó y la forma en la que funciona en su totalidad. Es uno de los temas que más me impactan de este programa y de la vida en general, pienso en eso todos los días”, comenta Shatner.

La segunda temporada de Inexplicable mostrará nuevas historias llenas de misterio en las que William Shatner estará acompañado de científicos y expertos que tratarán de dar una explicación a preguntas y sucesos que, hasta el día de hoy, no tienen respuesta alguna. “Creemos que porque sabemos que hay otra galaxia a determinada distancia, eso es todo lo que existe… pero no sabemos que el espacio se expande. ¿A dónde va? ¿A la nada? ¿Colapsará con otro universo? ¿Qué es el tiempo? Todas esas son preguntas que se desarrollarán en esta segunda entrega”, concluye.

Shatner, más allá de la actuación

Además de participar en numerosas producciones de cine y televisión, William Shatner ha dedicado su vida a otros campos artísticos, como la escritura y el canto.

En su faceta de escritor, Shatner publicó una obra de ciencia ficción llamada Tek War, en 1989, y fue coautor de Star Trek Memories y Star Trek Movie Memories (1994) con Chris Kreski. Él y Kreski también trabajaron juntos en Get a Life! (1999), una mirada a todo el fenómeno de los fanáticos de Star Trek.

Shatner también publicó los libros de no ficción junto a David Fisher: Up Till Now: The Autobiography (2008) y Live Long And... What I Learned Along the Way (2018).

En cuanto a su carrera de cantante, su primer álbum fue The Transformed Man, publicado en 1968, seguido de William Shatner Live, en 1997. Luego de una larga pausa en el canto, Shatner publicó en 2004 su álbum Has Been, seguido de Exodus: An Oratorio In Three Parts, en 2007.