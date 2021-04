Wolfine: “En mi música cuento mi historia”

El artista habla sobre sus inicios en la música como fiel exponente del rap, que luego comenzó a hacer reguetón. Además, adelantó que pronto lanzará un álbum con canciones que compuso en esta cuarentena.

En esta cuarentena usted trasladó su estudio musical Lo Mío Récords a su casa, ¿cómo fue eso?

La verdad no me aguanté, no pude estar sin música, así que aproveché un día que pude salir y recogí todos los aparatos, las consolas y todo lo organicé en mi vestier. Ese lugar se convirtió en mi espacio creativo, donde estoy grabando, componiendo mis nuevas canciones y organizando mi nuevo disco, que saldrá muy pronto.

¿Cuántas canciones ha hecho en esta cuarentena?

He hecho cuatro aproximadamente y tengo varias que están en proceso, me falta hacerles arreglos de mezcla, masterización… Quiero terminar todo porque me gusta ser muy organizado con mis cosas, así que cuando termine todos los sencillos que empecé en esta cuarentena, los envío a Estados Unidos que es donde me masterizan la música. Es un proceso largo, pero ya lo empecé, que es lo importante. No sé cuántas canciones vaya a tener el disco, lo que sí sé es que próximamente voy a lanzar un sencillo promocional.

¿Cómo se llama su nueva canción?

Todavía no les he puesto nombre a las canciones, porque nunca empiezo por ahí, primero escribo, me inspiro y luego busco un nombre adecuado. Lo que sí sé es que son canciones que tienen mensajes muy bonitos. Este disco es muy versátil, hay canciones que tienen rap, dancehall, reggae, blues… me gusta mucho fusionar ese tipo de música, porque para mí es una sola, independientemente del género.

¿Cuándo y cómo creó su estudio Lo Mío Récords?

Esta idea nació de la misma necesidad que yo tuve en mis inicios en la música, en ese entonces no existía el reguetón como lo conocemos ahora. Hace más de veinte años yo empecé con el rap y para mí era muy difícil ir a un estudio a grabar, porque había muy pocos estudios en Medellín. Recuerdo que había uno que se llamaba El Pez, pero era muy difícil grabar ahí, porque una hora de grabación costaba más o menos $200.000, y la única oportunidad que yo tuve de estar ahí la logré trabajando todas las vacaciones en un supermercado. En el 2000 tuve la oportunidad de tener mi propio negocio, era un restaurante, y con eso pude construir mi estudio Lo Mío Récords.

¿Cómo ha sido su experiencia con este estudio?

El estudio empezó con varios artistas, en ese entonces de la escena más “underground” de Medellín, y fue una oportunidad muy bonita, porque con ellos grabé un primer disco, y fue un proyecto que hice con mi bolsillo, con la ayuda de mi restaurante… Fue un sueño hecho realidad. Afortunadamente, hoy en día el estudio sigue ahí y tengo unos aparatos mejores que los de antes, pero mi sueño es que mi carrera se potencialice bastante para poder ayudar a todos esos artistas emergentes.

¿Por qué quiso que su inicio en la música estuviera enfocado en el rap?

En el rap vi una forma única de expresar lo que sentía: rabia, felicidad, tristeza, amor. Para mí este género es como la poesía, yo escribía lo que veía a mi alrededor en ese entonces. Yo viví en un barrio lleno de violencia, donde muchos amigos míos cayeron en la guerra, pero conocí la música, y gracias a ella no seguí el mismo camino que ellos. Mis letras eran muy fuertes, llenas de rabia, yo escribía lo que vivía porque para mí el rap es sinónimo de ser real.

¿Fue después de toda esta etapa que lanzó su primer álbum comercial “Estoy harto”?

Sí, recuerdo que en esa época literalmente estaba harto de tanta violencia, de tanta injusticia y de esa falta de oportunidades tan tremenda. Seguía sintiendo mucha rabia, pero es normal, creo que todos tenemos una etapa en nuestra adolescencia donde somos muy radicales y todo nos molesta. En mi música yo cuento toda la historia de mi vida, y este álbum es muy importante para mí.

¿Por qué pasó del rap al reguetón? ¿Cómo lo tomaron sus allegados en ese momento?

Fue muy difícil, porque en ese entonces yo era uno de los pioneros del rap en Medellín, y cuando empecé con el reguetón, mucha gente empezó a escribirme en el Myspace que yo era un torcido y un doble. Yo me quedaba callado, pero cuando me encontraba a las personas que me criticaban, me tomaba el tiempo de explicarles que yo amaba la música y quería hacer algo por ella… Ahora, esas mismas personas que me criticaban me escriben diciéndome que les gusta lo que estoy haciendo.

¿Cuál es la historia detrás de “Escápate conmigo”, uno de sus grandes éxitos?

Esta canción cambió mi vida. Cuando yo hacía rap conocí a unos amigos reguetoneros de Puerto Rico, entre ellos estaban Nicky Jam, Alberto Style, J Álvarez, el productor Montana y Cosculluela, entre otros que también venían del rap. Con ellos hicimos Si te toco, y después del éxito que tuvo esta canción, quise hacer algo diferente, y fue Escápate conmigo. Recuerdo que en ese momento estaba de moda el reguetón romántico, fue una canción muy retadora para mí, y eso fue lo que gustó tanto.