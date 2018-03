¿Ya no tienen buena relación los protagonistas de "Stranger Things"?

BANG Showbiz

Casi tres años después de conocerse y saltar a la fama gracias a la serie Stranger Things, a los cinco actores protagonistas -Millie Bobby Brown, Noah Schnapp, Gaten Matarazzo, Finn Wolfhard y Caleb McLaughlin- les une un vínculo casi fraternal tras ver cómo todas sus vidas daban un giro radical casi de la noche a la mañana, lo que en la práctica ha tenido una inesperada consecuencia: peleas constantes en el set de rodaje.



"Cuando nos conocimos todos, creo que nos resultó muy sencillo conectar porque éramos muy extrovertidos. No fue para nada difícil", apuntó Caleb McLaughlin, el encargado de dar vida a Lucas Sinclair, uno de los cuatro miembros originales de la pandilla de amigos en la que se centra la historia.



"De hecho, creo que era como una relación, porque era como si estuviéramos viviendo la fase de la luna de miel. Éramos muy amables los unos con los otros, no queríamos hacer nada que pudiera herir los sentimientos de los demás. Ahora es diferente, somos como hermanos y discutimos todo el tiempo", añadía su compañera de reparto Millie Bobby Brown.



Afortunadamente, los encontronazos que protagonizan los jóvenes actores durante las largas temporadas que pasan grabando juntos suelen estar relacionados con aspectos triviales de la convivencia, como quién se ha comido la última bolsa de patatas fritas o quién "controla el mando a distancia", como se apresuró a matizar Caleb.



La teoría de que ha sido un exceso de confianza entre los protagonistas de la serie lo que ha dado pie a esas pequeñas trifulcas vendría a confirmarse con el caso de Sadie Sink, quie solo se unió al elenco en la segunda temporada en el papel de Max y trata siempre de evitar a toda costa cualquier tipo de enfrentamiento.



"¡Sadie nunca discute! Es ella la que siempre nos dice: 'Chicos, vamos a calmarnos todos", admitía Millie.



En apenas un mes, todos el reparto volverá a reencontrarse para comenzar a grabar los episodios de la tercera temporada sobre la que, por el momento, no se conocen demasiados detalles más allá de que llegará con un aumento de salario considerable para los cinco actores.