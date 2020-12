El podcast #UnaPausaCon en este episodio tiene voz, mas no física. La invitada es la virreina Miss Universe Colombia, quien a través de su intérprete nos da una lección de inclusión.

Para el episodio de esta semana del podcast #UnaPausaCon, hablamos a través de su intérprete con la señorita Norte de Santander, Yenifer Pulgarín, la joven de 25 años que ganó el virreinato en Miss Universe Colombia y además dejó un gran mensaje a nivel nacional sobre la inclusión en nuestro país.

Esta bella bailarina y modelo conquistó los corazones de los colombianos tras su paso por el certamen de belleza, plataforma que le permitió vincular a muchas personas en un tema importante como lo es la inclusión a personas con discapacidad.

Yenifer, por medio de su interprete Josué Manosalva, compartió detalles de su preparación para el concurso y sus sueños que ya ve materializados, gracias a la disciplina y trabajo constante. “En este concurso extraordinario para mí, tuve mucho que mostrar; soy estudiante de administración de medio ambiente de la Universidad Tecnología de Pereira; soy una persona muy activa, me considero muy diligente, me gusta buscar hasta alcanzar lo que quiero, no me resigno con nada, no me conformo con nada y soy una persona muy alegre; tengo una procedencia muy humilde, pero yo creo que la palabra humildad tiene tantos sentidos; desde muy niña siempre he tenido muy claros los sueños que quiero, entre esos estaba bailar y también modelar”, dice Yenifer.

Esta joven pereirana también participó en el concurso “Miss & Mister Deaf Fashion”, celebrado en Italia, representando a Colombia y en Miss Colombia Sorda.

“Ya estuve en un concurso internacional de belleza, un certamen para personas sordas, siendo también la ganadora a nivel nacional. Teníamos la misión, que era ir a nivel internacional a representar a Colombia, mostrando siempre nuestros procesos de inclusión y participación; en el 2017 me registré para Miss Colombia Sorda, hice parte del proceso, estuve en la ciudad de Medellín, vendiendo gelatinas, vendiendo postres, cositas para poder estar en ese concurso, porque no tenía muchos apoyos en realidad, gané a nivel nacional”

Yenifer se refirió al apoyo que viene realizando a la Federación Nacional de Sordos y las políticas públicas que deben implementarse; además viene visibilizando la problemática de diferentes sectores del país, a través de su Instagram, en la que se ha vinculado a causas sociales como las donaciones para San Andrés, luego del huracán Iota, la población damnificada por el incendio en Riosucio, Chocó y la labor de inclusión a personas con discapacidad realizada por la Fundación Internacional María Luisa de Moreno (FIMLM)

Tras la conmemoración del día Internacional de las Personas con Discapacidad, la señorita Norte de Santander fue ponente en el “Foro Internacional de Inclusión Social y Productiva de las Personas con Discapacidad” realizado por la Fundación, allí contó su historia de vida y motivó a las personas a luchar por sus sueños y no rendirse cuando se presenten obstáculos en la vida.