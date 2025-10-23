Yuri Buenaventura: “En Colombia hacen homenajes solo cuando la gente está muerta”

En su paso por Claro Oscuro, el compositor y cantante Yuri Buenaventura,habló de la interpretación de “El Guerrero” durante el velorio del exsenador Miguel Uribe. “Pa’los fachos, yo soy de izquierda, y para los de guerrilla,yo soy de derecha”, dice. El músico se presentará el próximo8 de noviembre en el Teatro Colsubsidio de Bogotá, allí presentará “Ámame”, su más reciente trabajo musical.