23 de octubre de 2025 - 05:00 p. m.

Yuri Buenaventura: “En Colombia hacen homenajes solo cuando la gente está muerta”

En su paso por Claro Oscuro, el compositor y cantante Yuri Buenaventura,habló de la interpretación de “El Guerrero” durante el velorio del exsenador Miguel Uribe. “Pa’los fachos, yo soy de izquierda, y para los de guerrilla,yo soy de derecha”, dice. El músico se presentará el próximo8 de noviembre en el Teatro Colsubsidio de Bogotá, allí presentará “Ámame”, su más reciente trabajo musical.

Joseph Casañas Angulo

