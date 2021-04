Yuri rompe esquemas con “Todo el año”

La artista habló sobre el proceso creativo de su nuevo sencillo, que lanzó junto al puertorriqueño Nio García. Además, dio detalles de su experiencia en el reguetón.

¿Cómo la ha tratado la cuarentena?

Bastante bien, creo que ahora puedo poner mi restaurante, porque me convertí en chef. Estoy feliz porque todos en mi casa afortunadamente estamos bien, sanos, y además creo que todos los seres humanos en esta etapa tan difícil volvemos a nuestros orígenes, a compartir con nuestra familia, y a verle el verdadero significado a todo.

El 5 de mayo sacó una canción que se llama “Todo el año”, junto al puertorriqueño Nio García… ¿cómo fue ese proceso creativo?

Fue increíble, porque nunca nos imaginábamos que íbamos a lanzar un sencillo de esta manera, siempre se hace gira de medios, conciertos, la promoción normal… pero en este momento nos tocó hacerlo todo desde casa, y es algo muy diferente a lo que hemos hecho toda la vida. Menos mal alcanzamos a grabar el video el 19 de febrero, antes de que toda esta situación empeorara tanto, pero tomamos el toro por los cuernos, aprovechamos las oportunidades que la tecnología nos brinda hoy en día y ahora estamos haciendo la promoción desde casa.

El video de este sencillo, que además es una superproducción, se grabó en La Habana (Cuba); cuéntenos un poco sobre esta experiencia…

Yo soy productora del video, a mí me encanta ese tema porque soy muy creativa, así que cuando empezamos a hacer la canción yo ya tenía la idea de lo que quería hacer, además porque iba a entrar a un estilo musical que no es el mío, así que sabía que debía estudiarlo muy bien, y pensar cómo lo iba a cantar, cómo me iba a vestir… porque esto es algo muy diferente a lo que yo hago, que es el pop; el reguetón es mucho más abierto, más ágil y divertido en cuanto a los vestuarios. Mi preparación duró cinco meses en los que vi muchos videos de reguetón.

En estos más de cuarenta años de carrera siempre ha visitado diferentes géneros como la balada, la salsa, el dance, incluso góspel…

Sí, y ha sido increíble porque obviamente cada género tiene su público, y todo cambia: el vestuario, el sabor, incluso la manera en la que uno canta. He cantado con Celia Cruz y la salsa es muy diferente, también la balada… cada ritmo tiene su respeto, y para meterte en él tienes que estar seguro de que puedes cantarlo bien, y si no te sale bien tienes que ser sincero contigo, aceptarlo y no hacerlo, porque hay artistas que son muy talentosos, pero no son versátiles, y yo me considero una artista muy versátil.

En esta canción hay una frase que dice: “Qué miedo me da mañana”, ¿alguna vez ha sentido miedo de lo que pueda pasar?

Sí, claro… sobre todo ahora, que es un tiempo en el que muchos seres humanos tenemos miedo de lo que está pasando. Desde que tengo uso de razón nunca había pasado algo así, pero yo soy una mujer que creo mucho en Dios y en sus promesas. Hace 25 años yo tuve un encuentro muy significativo con él, y eso me hizo una mujer más segura, sé por qué estoy en este mundo y cuál es mi misión, también sé por qué me hizo cantante, y también sé para dónde voy a ir si me muero.

Ha cantado con muchos artistas, ¿cómo ocurrió esa unión entre usted y Nio García?

A través de mis mánager, grabamos la canción y ellos empezaron a buscar a un artista que se quisiera sumar a este proyecto. Un día se contactaron con la mánager de Nio, que es puertorriqueña, y le preguntaron a él si me conocía y él dijo que sí, que quería ver mi Instagram, se lo mostraron y dijo: “Claro que sí quiero grabar con esta mami”, no sé si lo dijo porque le parezco guapa o porque realmente puedo ser su mamá. Para mí siempre es un honor cantar con gente joven

¿Cómo ha sido ese proceso de reinvención desde los inicios de su carrera en los años 80 hasta ahora?

Para nosotros, los artistas ochenteros, es muy importante y muy significativo saber que seguimos vigentes en estos tiempos; eso le da un sentido y un valor muy fuerte a lo que hacemos, porque hay artistas ochenteros que se quedaron en sus tiempos, con sus canciones antiguas, Muy respetable, no los juzgo; al contrario, los admiro mucho, pero yo por mi parte sigo produciendo y reinventándome.

En su disco “Primera fila”, además de grabar sus más grandes éxitos con varios artistas, ¿también grabó canciones inéditas?

Claro, el productor de este álbum de hecho es colombiano, se llama Andrés Castro. Recuerdo que cuando entré a su casa en Miami quedé impresionada con la cantidad de Grammys que tenía: eran más de diez. Me gustó mucho trabajar con él, porque lo que hizo fue transformar sencillos como Detrás de mi ventana, La maldita primavera y Yo te pido amor, e hizo un excelente trabajo. Incluí canciones inéditas porque quise seguir renovándome, no solo vivir del pasado.

¿Qué proyectos tiene para este año?

Ahora está muy de moda hacer sencillos a cada rato, antes sacábamos un disco por año, y me he tenido que adaptar a este ritmo, así que en julio, si ya se ha acabado la cuarentena, voy a grabar el video de mi siguiente sencillo, que es una balada de Joss Favela. En noviembre voy a sacar un disco de mis 45 años de carrera, donde voy a poder cantar todos los géneros que sé cantar.