Yuri Vargas, de regreso con “La Nena”

La exitosa serie de Caracol Play se transforma en un formato teatral en el que cada semana se abordan contenidos aptos para mayores de edad.

¿Qué se va a encontrar el público en “La Nena Teatro a un Clic”?

Se van a encontrar con la continuidad de la historia de las temporadas anteriores de la serie La Nena, se van a encontrar un personaje más atrevido, acompañado de todos estos roles caricaturescos, que son así actuados pasados de la línea, porque hablamos de temas que no se suelen hablar tan fácilmente. Es la oportunidad en esta temporada de ver la continuidad de esta historia, pero también de ponerles el pecho a temas que no se hablan abiertamente.

¿Qué tipo de temas se van a tratar en esta nueva temporada?

Sexualidad de la mujer de una forma más directa, temas políticos, del mundo, de todo un poco, problemáticas familiares, todo lo que se vive realmente desde la cotidianidad y por esto es apta para mayores de edad.

¿Cómo es esta nueva forma de hacer teatro, Teatro en Capítulos?

En este nuevo formato se van a presentar cuatro capítulos diferentes, que estarán durante el mes de marzo. Cada fin de semana será un capítulo nuevo, esto es una secuencia, por eso es bueno comprar el abono para que el público pueda ver los cuatro capítulos y, además, te dan un descuento para la plataforma Caracol Play y poder así ver todas las anteriores temporadas.

Luego del éxito de tres temporadas que ha tenido “La Nena”, ¿qué ofrece este personaje ahora?

Sigo buscando novio, sigo buscando marido, y cuando lo encuentro le pongo los puntos sobre las íes, por eso es bueno que esta temporada la vean las mujeres, así sea con el marido al lado, para que se codeen, pero, creo que es bueno que lo vean las mujeres porque hablan de un tema muy claro y directo de eso que se debe hablar como mujer sin ponerle pañitos de agua tibia.

En medio de la nueva normalidad este es otro escenario para trabajar. ¿Cómo se ha sentido?

Esta vez fue aceptar una nueva invitación que nos hizo Dago García de no quedarnos con el guion del teatro, porque nosotros íbamos a estrenar la obra de teatro, ya habíamos ensayado, ya teníamos todo listo, pero tuvimos que parar por la pandemia. Dago no se quedó con las ganas y tampoco nos dejó con las ganas a nosotros, lo que hizo fue crear este formato de teatro por capítulos, que realmente es un nuevo reto. Porque en esta oportunidad se hizo dentro de un cubo negro donde solo estamos los actores, entramos y actuamos, porque ya no tenemos implementos, no estaba la casa de La Nena, ni la habitación, nada, solo este espacio negro y los personajes y yo creo que esto llama mucho la atención.

¿Qué es lo que más extraña del escenario, del teatro?

La gente, el público, mis compañeros, los ensayos, el montaje, ir a un ensayo, creo que se extraña todo, extrañamos el ritmo, pero lo más importante es la gente, porque estamos haciendo teatro digital, pero uno como artista vibra con la gente. Yo recuerdo mucho por ejemplo con Cepeda en tablas, teníamos 1.600 personas cada noche y se pregunta uno, ¿será que esto no va a volver o sí volverá? Y extraña uno mucho esa sensación, esa adrenalina que uno siente con el público en vivo.

¿Cómo se siente Yuri Vargas de personificar a “La Nena”?

El proceso de La Nena comenzó desde el día uno, cuando me lo propuso Dago García. Comenzamos un reto de este nuevo personaje, que en principio era una sola temporada para ver cómo nos iba, pero resulta que el público ha aceptado muy bien el proyecto y se ha movido de una forma tan buena que ya vamos para la cuarta. Entonces, para mí como actriz es un regalo de la vida cada personaje que me llega, pero La Nena ha sido maravillosa porque me desahogo, me divierto, todo el tiempo hace sonreír a la gente y eso no tiene precio para uno como artista, esos momentos cuando das alegría y en estos momentos necesitamos mucha alegría.

¿Qué planes tiene para este 2021?

No tengo la menor idea. La vida se ha ido reorganizando, he estado trabajando en dos guiones de dos películas de la productora de mi esposo Jim que se llama Lago Films, estamos trabajando arduamente en estos dos guiones. Hemos hecho video casting esperando que salga algo interesante y chévere. Después de pandemia, la verdad, nos hemos enfocado en priorizar, en vivir, en vivir el día a día, el paso a paso, viendo cómo se van dando las cosas, y nos ha ido muy bien.