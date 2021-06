Yuya anunció mediante su cuenta de Instagram que está embarazada

La reconocida youtuber mexicana Mariand Castrejón Castañeda, más conocida como Yuya, anunció este sábado a través de sus redes sociales que está embarazada.

En la foto que compartió con sus seguidores, la youtuber aparece mostrando su barriguita y la está abrazando su pareja, el cantante Siddhartha, quien también le dedicó unas palabras a Mar, como se llamará el bebé.

“Voy a ser mamá de él inmenso Mar que ahora se forma dentro de mí. ¡Que sueño más largo y maravilloso el que estoy viviendo! Amigos, no puedo explicar lo que siento en este momento al compartir esta noticia con ustedes”, escribió la youtuber junto a la imagen.

“Me siento feliz y emocionada de que sea ahora. Te abrazamos fuerte y te hacemos parte del festejo más grande de nuestra vida”, agregó la también empresaria.

Tras la foto, la youtuber subió un video a su canal de YouTube en el que cuenta más detalles sobre su estado. “Voy a ser mamá. Este video lo hago con muchísimo cariño, para mi amado Mar. Han sido meses de cambios, reconocimiento y adaptación. Estoy feliz y también estoy nerviosa, sobrepasa cualquier sentimiento que haya vivido antes. Siento estar comenzando de nuevo, cómo ir al primer día de clases, al mejor colegio del mundo. Me imagino algo así, pero el sentimiento potencializado. No sé escribirlo ni describirlo. Cada día es una sorpresa. ¡Qué nervios y qué alegría por fin, compartirlo por aquí. Los abrazo junto a mi Mar y me anticipo a agradecerles por el amor que me hacen llegar, aún a la distancia”, se lee en la descripción del video.

¡ESTOY EMBARAZADA, VOY A SER MAMÁ! Carta a mi Mar. ❤️-Yuya

La joven, de 25 años, tiene más de 22 millones de suscriptores en YouTube y en 2018 ecibió su estrella en el Paseo de la Fama, en Hollywood, Estados Unidos. La mexicana comenzó su carrera hace una década, cuando grabó su primer tutorial de maquillaje con la cámara del computador portátil de su mamá.