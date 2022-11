Horóscopo diario gratis: hoy 21 de noviembre de 2022

Horóscopo para hoy 21 de noviembre de 2022. Foto: Pixabay

Escorpión (24 oct. - 22 nov.)

Este es el momento que estabas esperando. Hay algunas cosas que ya no te interesan tanto y preferiste soltarlas para ser feliz. Número del día: 15.

Sagitario (23 nov. - 21 dic.)

No has logrado estabilizarte emocionalmente. Estás en un punto en el que no solucionas nada porque no hay claridad en ti. Número del día: 3.

Capricornio (22 dic. - 20 ene.)

Es posible que hoy te cuestiones todo el tiempo por lo que ha pasado en tu vida. No es normal que te castigues de la forma que lo haces. Número del día: 9.

Conoce qué dice tu horóscopo para hoy visitando: https://www.elespectador.com/entretenimiento/horoscopo/