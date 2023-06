Horóscopo diario gratis: hoy 9 de junio de 2023

Horóscopo para hoy 9 de junio de 2023. Foto: Pixabay

Géminis (22 may. - 21 jun.)

Limítate a lo tuyo y déjele su espacio a tu pareja, estás presionándola demasiado y eso puede hacer que existan rupturas irreparables. Arcano del día: La Muerte.

Cáncer (21 jun. – 23 jul.)

Si hay algo que no te gusta y que te está sacando de tu zona de confort, exprésalo. No te desquites con todo el mundo por no ser capaz de comunicarte bien. Arcano del día: El Colgado.

Leo (24 jul. - 23 ago.)

Explota y explora todas las ideas que tienes en la cabeza, ese toque de creatividad te puede sacar de la rutina tan absurda en la que vives. Arcano del día: El Mundo.

