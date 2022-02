Horóscopo para hoy 14 de febrero de 2022. Foto: Pixabay

Acuario

21 de Enero a 19 de Febrero

No prometas cosas que no vas a poder cumplir, a veces quedas mal frente a las personas porque no haces lo que dices. No debes cumplir los caprichos de todo el mundo, para ser aceptado. Número del día: 3

Piscis

21 de febrero a 20 de marzo

Deja de pensar que te vas a quedar solo para siempre y que no vas a tener pareja. Ábrele la oportunidad a las personas que quieren acercarse, sin mostrar la coraza que has cargado de por vida. Número del día: 4

Aries

21 de marzo a 20 de abril

Mostrarte vulnerable en ocasiones no está mal. Tienes que tener en cuenta que sentirte triste o melancólico te puede llenar de fuerza interior para afrontar las situaciones que te presente la vida. Número del día: 10

