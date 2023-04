Horóscopo para hoy 15 de abril de 2023: ¿qué te deparan los signos zodiacales?

Horóscopo para hoy 15 de abril de 2023. Foto: Pixabay

Libra

24 de septiembre a 23 de octubre

Es posible que vivas una aventura o que te enamores de una persona que, en estos momentos, resulta inalcanzable. No te pierdas en el camino, no arriesgues lo que has construido estos meses. Ángel del día: Gabriel.

Escorpión

24 de octubre a 22 de noviembre

Trabaja en la comunicación con tus hermanos, aunque no es muy fluida en ocasiones, deben recordar que hacen parte de un mismo núcleo y que alejarse no es conveniente en ningún momento. Ángel del día: Uriel.

Sagitario

23 de noviembre a 21 de diciembre

Tus emociones serán muy variables, y tenderás a buscar tu independencia personal, alejándote de tu familia. No castigues a los demás por las malas decisiones que tomas todo el tiempo. Ángel del día: Rafael.

