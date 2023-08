Horóscopo para hoy 16 de agosto de 2023: ¿qué te deparan los signos zodiacales?

Horóscopo para hoy 16 de agosto de 2023. Foto: Pixabay

Leo (23 julio – 22 agosto)

Leo, tienes muchas cosas en mente, deberías relajarte y disfrutar de las bendiciones que te da el universo, a veces eres demasiado egoísta contigo mismo. Palabra del día: Tacto.

Virgo ( 23 agosto- 22 septiembre )

Te agobias demasiado rápido, cualquier comentario que percibes como negativo te afecta y tiendes a encerrarte en ti mismo. Tienes que hablar. Palabra del día: Ejecutar.

Libra ( 23 septiembre- 22 octubre )

Te gusta experimentar terrenos desconocidos y a veces arriesgarte no es tan bueno, aprende a filtrar tus decisiones sin vestirte de emocionalidad. Palabra del día: Tranquilidad.

Escorpión ( 23 octubre- 22 noviembre )

Tu falta de decisión en el momento adecuado o bien tu excesiva impulsividad, están generando mucho caos en tu familia. Las cosas se están saliendo de control. Palabra del día: Avanzar.

Sagitario ( 23 de noviembre – 20 diciembre )

Los ataques emocionales que experimentas últimamente están produciendo cierta tensión entre tu pareja y tú. Tienes que decir lo que no te gusta, para no sentirte atascado. Palabra del día: Entender.

Capricornio ( 21 de diciembre – 19 enero )

Después de tantas preocupaciones durante los últimos meses, ahora podrás disfrutar de un momento de mucha calma y armonía, no lo rechaces, te lo mereces. Palabra del día: Satisfacción.

Acuario ( 20 enero – 18 febrero )

El miedo quedó a un lado y por fin te vas a aventurar a explorar nuevos sentimientos. Esta nueva posibilidad te invita a conocerte y a retarte. Palabra del día: Sinceridad.

Piscis ( 19 febrero – 20 marzo )

Tienes demasiada energía psíquica y mental acumulada. Posiblemente necesites hacer algunos cambios para poder avanzar en varios aspectos. Palabra del día: Escuchar.

Aries ( 21 de marzo – 20 abril )

Tu intuición y simpatía te guiarán en el buen camino de las relaciones interpersonales; serás tú quien haga los planes para darle un nuevo aire a tu relación de pareja. Palabra del día: Seguridad.

Tauro ( 21 abril – 20 mayo )

Te mostrarás muy racional y dejarás las emociones a un lado; querrás sentirte seguro antes de dar rienda suelta a tus decisiones. Palabra del día: Intuición.

Géminis (21 de mayo – 21 junio)

Cuidado porque puedes dar la impresión equivocada de que no te importan algunas cosas que son importantes para los que te rodean, no has aprendido a escuchar. Palabra del día: Lealtad.

Cáncer (22 junio – 22 julio)

Tienes que determinar qué cosas con importantes para ti y así saber qué es lo que de verdad te hace feliz, porque estás dando vueltas sin ningún rumbo. Palabra del día: Inteligencia.

