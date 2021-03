Horóscopo para hoy 17 de marzo de 2021

¿Cuáles son los signos más odiados del zodiaco? Descubre aquí qué te depara tu signo zodiacal en el amor, el dinero y la salud.

Si bien es cierto que la personalidad no es lo único que define a alguien, también es verdad que muchas experiencias por las que se atraviesan en la vida, marcan una diferencia en el actuar, en la forma de ver las cosas y en la capacidad de resiliencia que puede tener un individuo. Algunos signos zodiacales tienen características que no son muy agradables y positivas, pero que a la hora del té hacen parte de su esencia. No deben ser satanizados por unos patrones de conducta determinados, lo que hay que hacer es entenderlos, comprenderlos y enterarse de cómo pueden actuar frente a una situación específica. ¿De quiénes se trata?

Géminis

Nunca se sabe qué va a pasar con este signo zodiacal. Son bipolares, se muestran de una forma, pero resultan siendo todo lo contrario. Es muy normal que pienses que estás con dos personas a la vez, por la forma en la que se comportan. Tener una relación afectiva y emocional con estas personas requiere casi de un manual, sus inestabilidades pueden causar grandes estragos en su relacionamiento con los demás.

Leo

Por sus venas corre mucha furia. Son vanidosos y tienen un ego que va más allá de las propias estrellas. Se estresan con mucha facilidad y eso los lleva a aburrirse muy fácil en sus actividades diarias y en sus relaciones interpersonales. En ocasiones son muy odiosos y les encanta que el mundo gire en torno a ellos. La ley del pueblo es la ley que el león interponga en la vida, si no se cumple, es muy factible que deseche todo de manera muy rápida y sin ningún tipo de contemplación.

Tauro

Su carácter no es el mejor. En ocasiones explota con tanta facilidad que no se da cuenta del momento en el que hiere. Tiene la sutileza de una flor y la fuerza de un tractor. Todo lo que pasa por su lado se destruye, y no hablamos del cuerpo físico, hablamos de las emociones, los sentimientos e incluso el buen trato. Su forma de ser hace que no tenga muchos amigos y que viva en soledad.

