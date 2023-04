Horóscopo para hoy 19 de abril de 2023: ¿qué te deparan los signos zodiacales?

Horóscopo para hoy 19 de abril de 2023. Foto: Pixabay

Libra (23 septiembre- 22 octubre)

Una ayuda extra con tus emociones no está de más. A veces te encierras, no escuchas y tu “agresión mental” hace que entres en conflicto contigo mismo y no puedas escapar de tus miedos.

Palabra del día: Tranquilidad.

Escorpión (23 octubre- 22 noviembre)

Tu nerviosismo y descontento emocional podrían afectar mucho tu humor; puede que lo que te suceda sea que necesitas liberarte de las cargas que te pone tu pareja inconscientemente.

Palabra del día: Avanzar.

Sagitario (23 de noviembre – 20 diciembre)

Resultará difícil que los demás sean capaces de complacerte; precisamente por eso, preferirás arreglártelas tú solo para ser feliz y llenar ese vacío que te tiene tan inconforme.

Palabra del día: Entender.

