Horóscopo para hoy 21 de agosto de 2023: ¿qué te deparan los signos zodiacales?

Horóscopo para hoy 21 de agosto de 2023. Foto: Pixabay

Leo

24 de julio a 23 de agosto

El comportamiento de las personas de las que estás rodeado te producirá cierto disgusto. Suelta la frustración y la impotencia, nada está en tus manos.

Número del día: 9

Virgo

24 de agosto a 23 de septiembre

No le des tanta confianza a la gente, por estos días alguien intentará perjudicarte en el trabajo o en el terreno personal. El silencio a veces es la mejor forma de tomar distancia.

Número del día: 5

Libra

24 de septiembre a 23 de octubre

No debes precipitarte al tomar una decisión, y mucho menos si eso implica hacer negocios. Esta no es la oportunidad de crecimiento que buscas, es un dolor de cabeza que puedes evitar. Número del día: 20

Escorpión

24 de octubre a 22 de noviembre

Hoy no te sentirás muy cómodo con uno de tus familiares porque te hará algunos reproches. A veces es mejor ignorar para no dañar relaciones. Número del día: 12

Sagitario

23 de noviembre a 21 de diciembre

Necesitas un cambio, y si te niegas, es probable que atraigas situaciones que te obliguen a hacer cosas a las malas. Deja de frenar tus procesos de crecimiento.

Número del día: 6

Capricornio

22 de diciembre a 20 de enero

Si buscas una relación más estable, la cosa se complica porque no quieres abrirte del todo, eso lo único que aleja es que los demás pierdan interés en ti.

Número del día: 7

Acuario

21 de Enero a 19 de Febrero

Hoy tu mejor aliada será la paciencia; tendrás que esforzarte bastante para no perderla. Lo mejor, seguro, es no dejarse provocar por nadie.

Número del día: 3

Piscis

21 de febrero a 20 de marzo

Tu enorme sensibilidad y lucha por la independencia podrán causar dificultades en la relación con tu familia, todo es por pasos, no des información sin tacto.

Número del día: 4

Aries

21 de marzo a 20 de abril

No trates de tapar el sol con un dedo. Hazle frente a la situación que estás viviendo hoy, no le dejes la responsabilidad a personas que no tienen nada que ver. Número del día: 10

Tauro

21 de abril a 21 de mayo

Se pueden crear tensiones hoy con una de tus amistades, quizá la decepción vestirá este día. No te desanimes, es preferible aceptar la verdad que vivir de mentiras.

Número del día: 0

Géminis

22 de mayo a 21 de junio

No te rindas a la primera de cambio; si tienes problemas para entender a tu pareja, no te des por vencido. Todo se puede resolver si hablas desde la calma, no impongas. Número del día: 7

Cáncer

21 de junio a 23 de Julio

Podrías tener dificultades para vivir lo que tanto deseas con tu pareja. Es hora de revisar si el futuro de ambos va por el mismo camino, si no es así toma decisiones a favor de tus sentimientos. Número del día: 1

