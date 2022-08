Horóscopo para hoy 22 de agosto de 2022: ¿qué te deparan los signos zodiacales?

Horóscopo para hoy 22 de agosto de 2022. Foto: Pixabay

Leo (24 jul. - 23 ago.)

No te llenes de rabia y rencor con las personas que han querido ponerte trabas en el camino. Llénalas de luz y de amor en este momento. Número del día: 9.

Virgo(24 ago. - 23 sep.)

Es el momento de poner al día todos tus pendientes, incluso los económicos. Se te van los días y es poco lo que logras resolver por tus medios. Número del día: 5.

Libra (24 sep. - 23 oct.)

Comprométete con lo que quieres, no esperes que los demás tomen decisiones por ti. A veces no actúas y así no puedes continuar. Número del día: 20.

Conoce qué dice tu horóscopo para hoy visitando: https://www.elespectador.com/entretenimiento/horoscopo/