Horóscopo para hoy 23 de septiembre de 2021

Virgo (24 ago. - 23 sep.)

Pedirle disculpas a alguien que quieres no debería ser un sacrificio. Una puerta se abre en tu camino para fortalecer tus emociones. Animal del día: culebra.

Libra (24 sep. - 23 oct.)

No descargues tu mala energía con tu pareja. Lo más importante es que separes tus frustraciones y no mezcles emociones. Animal del día: león.

Escorpión (24 oct. - 22 nov.)

No te sumerjas en estados de depresión. La vida no puede ser solo felicidad. No te indispongas por malos comentarios de los demás. Animal del día: jirafa.

