Horóscopo para hoy 26 de noviembre de 2021

Sagitario (23 nov. - 21 dic.)

Este no es el momento de decir no. Estás con una nube negra encima que no te deja actuar correctamente. Eres un gran luchador. Arcano del día: la estrella.

Capricornio (22 dic. - 20 ene.)

Hace muchos días que no escuchas a tu corazón. Detente, observa. Trabajar es importante, tu parte afectiva y emocional también. Siente. Arcano del día: la muerte.

Acuario (21 ene. - 19 feb.)

Tienes mucha luz. Aprovecha que tu familia está cerca, que los conflictos desaparecieron y que la vida te está dando una nueva oportunidad. Arcano del día: el sol.

