Horóscopo para hoy 29 de julio de 2023: ¿qué te deparan los signos zodiacales?

Horóscopo para hoy 29 de julio de 2023. Foto: Pixabay

Cáncer

21 de junio a 23 de Julio

Tus emociones serán fuertes e influirán en tu capacidad para razonar. Estás viviendo en un mundo de fantasía que solo te muestra lo que quieres ver. Aterriza. Ángel del día: Jofiel.

Leo

24 de julio a 23 de agosto

No has logrado encontrar equilibrio emocional y eso está haciendo que “botes” energía con personas que no lo merecen. Aprende a filtrar emociones. Ángel del día: Sariel.

Virgo

24 de agosto a 23 de septiembre

Tienes que aprender a invertir tu dinero en cosas que realmente necesitas. Estás invirtiendo en caprichos y no piensas en lo que pueda traerte el futuro. ¡Ahorra! Ángel del día: Adzaquiel.

