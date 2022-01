Horóscopo para hoy 3 de enero de 2022. Foto: Pixabay

Capricornio (22 dic. - 20 ene.)

Recupera fuerzas, activa tu mente y pon a volar tu imaginación. Este es el momento de hacer lo que siempre has querido. Número del día: 16.

Acuario (21 ene. - 19 feb.)

Finaliza una etapa de tu vida que te llenó de tristeza. Las nuevas personas que entren a formar parte de ella te ayudarán mucho a crecer. Número del día: 8.

Piscis (20 feb. - 20 mar.)

No seas tan prepotente. No has aprendido a escuchar a los otros y quieres que solo sea tu ley. Cuidado, muchos se alejan de ti por esto. Número del día: 6.

